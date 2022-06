Com grande alternância no pódio, Stock Car chega a 90 largadas no Rio Grande do Sul

A Stock Car Pro Series retorna ao Rio Grande do Sul neste final de semana (2 e 3/7) para a disputa da quinta e sexta etapas da temporada 2022, no Autódromo do Velopark. Em um momento de grande alternância no pódio, a principal categoria do Brasil realizará sua 90ª largada em território gaúcho em um evento que também marcará o encerramento da primeira metade do campeonato de 12 etapas.

Nas últimas três etapas (Goiânia, GP Galeão e Velocitta), a diferença de pontos do líder para o segundo colocado foi sempre de somente um ponto, com vários pilotos se revezando no pódio. Até o momento, nada menos que 15 competidores titulares subiram os degraus da consagração, com Rubens Barrichello sendo o mais frequente, ao somar quatro pódios.

No momento, Gabriel Casagrande é o primeiro colocado com 128 pontos, contra 127 de Daniel Serra (veja tabela abaixo). Barrichello ocupa o terceiro lugar com 102 pontos e, embora some mais vitórias (duas) e pódios, não pontuou na Corrida de Duplas e no Galeão, o que acabou prejudicando sua contagem.

A nova geração também está na briga pela ponta. Bruno Baptista, 25 anos, é o quarto colocado, somando dois pódios e 84 pontos. Já Gaetano di Mauro (24) ocupa a quinta colocação, com 82 pontos e um pódio. Sempre candidato ao título, o experiente Thiago Camilo vem a seguir, com 78 pontos (um pódio).

O vice-líder Daniel Serra desembarca em terras gaúchas ostentando excelente retrospecto no Velopark. O tricampeão é o piloto que mais venceu corridas no travado circuito gaúcho, tendo subido ao topo do pódio cinco vezes (2011, 2013, 2015, 2018 e 2019), contra três de Cacá Bueno (2012, 2016 e 2018) e duas de Ricardo Maurício (2010 e 2014) e Felipe Fraga (2017 e 2019). Átila Abreu (2011), Galid Osman (2014), Max Wilson (2015), Diego Nunes (2016), Thiago Camilo (2017) e Rubens Barrichello (2019), uma vez cada, também já triunfaram em Nova Santa Rita.

Noventa largadas — O público gaúcho assistirá no sábado a 90ª corrida da história da Stock Car no Rio Grande do Sul. Chamada de GP RS90, a prova corresponderá à Corrida 1 da quinta etapa da temporada. O Estado é também o que reúne mais autódromos que receberam provas da categoria: foram 35 corridas em Tarumã — palco da primeira corrida da história da categoria, em 22 de abril de 1979 —, 23 em Santa Cruz do Sul, 18 no Velopark e 13 em Guaporé.

O fim de semana será de muita velocidade no Velopark. A sexta-feira, 1º de julho, será destinada aos treinos livres. No sábado, a Stock Car Pro Series abre o cronograma com o treino de aquecimento e, logo depois, às 9h15, com a classificação para definir o pole da 5ª etapa do campeonato. Já a categoria de acesso Stock Series, que também competirá no fim de semana, vai para a definição do grid de largada às 12h50. A primeira corrida da Stock Pro no sábado está marcada para 14h10, com 30 minutos mais uma volta, enquanto a segunda prova acontece às 14h45. A Stock Series fecha o dia com sua Corrida 1, às 16h10.

No domingo, 3 de julho, a Stock Pro volta a acelerar com a classificação da 6ª etapa a partir de 9h45. A Stock Series realiza a sua Corrida 2 às 11h15. A categoria principal fecha o cronograma do dia com a primeira prova da 6ª etapa a partir de 14h10, enquanto a segunda e derradeira disputa do fim de semana tem largada prevista para 14h45, sempre com 30 minutos e mais uma volta de duração.

A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band, canais SporTV, mídias oficiais da categoria (YouTube, Facebook e TikTok), Motorsport.TV, Twitch da Tribo do Gaules e mídias do Estadão e do site da Revista Capital Econômico. No sábado, o SporTV 3 também exibirá o classificatório. Já a Stock Series tem suas corridas transmitidas pela RedeTV!, BandSports, mídias oficiais da Stock Car e também pelo canal High Speed TV no YouTube.