Conmebol define critério de vagas da Copa América: campeão e vice vão de forma direta a Paris 2024

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)





A Conmebol definiu os critérios definitivos de classificação que a Copa América feminina irá proporcionar às seleções participantes. As equipes que ocuparem a primeira e a segunda posições da disputa irão diretamente aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ainda de acordo com a entidade, as três primeiras seleções na disputa terão vaga direta no Mundial de 2023, que ocorrerá em Austrália e Nova Zelândia. Os times que ocuparem a quarta e quinta posições disputarão um playoff mundial por duas vagas na Copa do Mundo de 2023, em datas a serem determinadas pela FIFA.

As seleções que ocuparem a terceira, quarta e quinta posições na Fase Final se classificarão diretamente para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. A Seleção chilena, país sede do torneio, já está classificada. Caso o Chile esteja em uma dessas posições, a seleção seguinte estará classificada. A Copa América comea no dia 8 de julho. A seleção brasileira estreia em 9 de julho diante da Argentina, em Armenia, na Colômbia.

Globo Esporte