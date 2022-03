Após sanções da Fifa e Uefa contra o futebol russo, Spartak Moscou é eliminado da Liga Europa

(Foto: Richard Juilliart/UEFA via Getty Images)





Com o anúncio das medidas contra o futebol da Rússia feitas em conjunto por Uefa e Fifa devido a invasão do país à Ucrânia, o Spartak Moscou está eliminado da Liga Europa. O time da capital russa enfrentaria em março o RB Leipzig pelas oitavas de final da segunda competição de clubes mais importante do Velho Continente.

Isso significa que o RB Leipzig avançará diretamente para as quartas de final (a serem disputadas nos dias 7 e 14 de abril). O Spartak Moscou pode recorrer da decisão no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte).

A federação de futebol da Rússia se manifestou sobre a exclusão das equipes nacionais e dos clubes das competições internacionais, após decisões da Uefa e da Fifa. A entidade "discorda categoricamente" da suspensão e promete recorrer na Justiça.

— Acreditamos que essa decisão vai contra as normas e princípios das competições internacionais, assim como contra o espírito do esporte. Ela tem óbvio caráter discriminatório e prejudica um largo número de atleta, técnicos, funcionários, clubes e seleções e, mais importante, milhões de Rússia e torcedores estrangeiros — declarou a RFU.

Nos últimos dias, clubes europeus vêm tomando medidas em apoio à Ucrânia. O Manchester United rescindiu contrato de patrocínio com uma empresa russa. O Schalke também encerrou uma parceria com a Gazprom, estatual russa de energia e que patrocinava o clube desde 2007.

