No último jogo antes do Intercontinental, Flamengo vence o Mogi com placar centenário no NBB

(Foto: Suelenn Ladessa/Mogi Basquete)





O Flamengo não teve dificuldades e venceu o Mogi das Cruzes com placar centenário de 117 a 77, na tarde deste sábado, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi, no último jogo da equipe no NBB antes da viagem para a disputa da Copa Intercontinental, no Egito. No primeiro turno, o Rubro-Negro também venceu o rival por mais de 100 pontos (116 a 73).

O cestinha do confronto foi o ala Luke Martinez, do Flamengo, com 21 pontos. Além dele, o armador Yago (15), o pivô Vitor Faverani (15), e os alas Olivinha (14), Rafael Rachel (12) e Brandon Robinson (11), se destacaram na pontuação. Pelo Mogi, os alas-pivôs Douglas Santos (15), Wesley Castro (14) e Fabricio (13) foram os destaques.

A vitória deste sábado foi a nona seguida do Rubro-Negro no NBB, onde o time ocupa o 2º lugar da classificação, com 17 triunfos em 19 partidas e 89.5% de aproveitamento. Já o Mogi engatou a quarta derrota seguida na competição e, no momento, está fora da zona de playoffs, na 14ª posição, com apenas seis vitórias em 19 jogos e 31.3% de aproveitamento.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para a disputa da Copa Intercontinental, que será realizada no Cairo, no Egito entre 11 e 13 de fevereiro. A equipe carioca viaja na próxima segunda-feira e começa a caminhada na tentativa do bicampeonato do torneio no dia 11, contra o Lakeland Magic, do Estados Unidos, atual campeão da G-League da NBA. Também vão participar do Intercontinental o San Pablo Burgos, da Espanha, e o Zamalek, do Egito, que fazem a outra semifinal.

O próximo jogo do Rubro-Negro pelo NBB será apenas no dia 20, contra o Minas, às 11h, em Belo Horizonte. O Mogi volta à quadra na próxima terça-feira, também contra o Minas, às 20h, no ginásio Hugo Ramos.

O jogo

O Flamengo começou a partida com o ataque certeiro, com destaque para o aproveitamento nas bolas de três e para a dupla formada por Yago e JP Batista, que puxaram a pontuação no início, e ajudaram o time a abrir dez de frente (14 a 4). Por outro lado, o Mogi errou muitos passes e forçou vários arremessos de longa distância e, desta forma, teve dificuldades para pontuar. Com os chutes de três caindo (7 acertos em 12 tentados - 58.3%), o Flamengo não teve trabalho para fechar a primeira parcial em 32 a 15.

O segundo período foi mais equilibrada. As bolas do Mogi começaram a cair, principalmente com Fabricio e Wesley nos chutes de três, e com Douglas Santos explorando o garrafão, o que melhorou o desempenho ofensivo da equipe. Entretanto, o Flamengo continuou soberano no jogo e manteve o bom aproveitamento no ataque fazendo valer a vantagem construída anteriormente. O time carioca continuou à frente do placar a maior parte do tempo com uma diferença acima de dez pontos e foi para o intervalo vencendo por 61 a 40.

Na volta dos vestiários, pouca coisa mudou dentro de quadra. O ataque do Mogi funcionou no início da parcial e a equipe passou a trocar pontos com o Flamengo, que sustentou a liderança do marcador com uma vantagem que chegou a ser de 23 pontos. Mas a superioridade da equipe carioca voltou a prevalecer. Olivinha, com quatro bolas de três em cinco arremessos, fez a diferença para o Flamengo, que colocou 32 de frente e foi para os dez minutos finais com a vitória parcial por 93 a 61.

Com uma ampla vantagem no placar, o Flamengo apenas administrou a vantagem no quarto período e sacramentou a vitória por 117 a 77.

Globo Esporte