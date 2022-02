Palmeiras envia à Fifa nomes dos 23 atletas inscritos para a disputa do Mundial de Clubes; veja lista

O Palmeiras está pronto para iniciar a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Neste domingo, o Verdão enviou à Fifa a lista com os 23 atletas que estarão à disposição da comissão técnica no torneio. A semifinal contra o Al-Ahly, do Egito, será na terça-feira, às 13h30 (de Brasília), em Abu Dhabi.

Liberado para viajar aos Emirados Árabes Unidos, Joaquín Piquerez se recuperou da Covid-19 e poderá disputar o torneio. Outra novidade é a presença do goleiro Mateus como terceira opção.

Ainda sem condição de viajar e ser reintegrado ao grupo, Gabriel Veron será a principal ausência da equipe palmeirense.

Veja a lista dos inscritos no Mundial:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Jorge e Piquerez

Zagueiros: Gustavo Gomez, Murilo, Luan, Kuscevic

Meio-campistas: Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Raphael Veiga, Danilo e Jailson

Atacantes: Dudu, Rony, Wesley, Deyverson, Breno Lopes, Rafael Navarro

O elenco do Verdão viajou para Abu Dhabi com 27 atletas. A relação foi alterada nos últimos dias pelo desfalque de Vinicius Silvestre e as viagens de Piquerez e Mateus.

Os cinco atletas cortados para o Mundial de Clubes são Renan, Patrick, Menino, Giovani e Vanderlan.

A pré-lista palmeirense conta com 35 nomes, mas estão entre eles: Matheus Fernandes, que foi emprestado ao Athletico-PR, além de Lucas Freitas, Fabinho, Michel e Gabriel Silva, que fazem parte da equipe sub-20 e ficaram no Brasil.

Vinicius Silvestre deu positivo para a Covid já em Abu Dhabi e vai ceder seu lugar na lista para Mateus, goleiro do sub-20. O garoto de 19 anos de idade chega neste domingo aos Emirados.

Abel Ferreira teve de fazer cortes em relação aos jogadores que estão integrados ao elenco nos Emirados. Todos de linha. Isto porque de acordo com o regulamento do Mundial de Clubes, entre os 23 jogadores inscritos é necessário ter três goleiros.

A relação inicialmente teria de ser enviada no fim de janeiro, mas a Fifa adiou para dois dias antes da estreia por conta do aumento de casos de Covid-19 pelo mundo.

O Verdão disputará a semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira, às 13h30 (de Brasília), contra o Al Ahly, que venceu o Monterrey no sábado.

Globo Esporte