Dez clubes da Série A anunciam criação de grupo "Forte Futebol"; entenda

Nesta quarta-feira (16), 10 clubes da Série A do Brasileiro anunciaram a criação do grupo Forte Futebol, com objetivo de analisarem e responderem, de forma uníssona, a assuntos relacionados aos rumos do futebol brasileiro. Segundo os clubes, "o grupo é aberto, sem sócios fundadores, em que todos os participantes terão voz". Até a tarde desta quarta, houve a adesão de 10 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

América-MG

Atlético-GO

Athletico-PR

Avaí

Ceará

Coritiba

Cuiabá

Fortaleza

Goiás

Juventude

- Com as novas possibilidades de investimentos, tanto nos clubes brasileiros como também nas competições, têm surgido interessados no mercado dispostos a gerir e administrar uma Liga de Clubes no país. Um assunto que nós já vínhamos há alguns anos trazendo ao debate e buscando a adesão de todos. Como nunca tivemos uma instituição de classe forte e unificada, não foi possível. Agora temos um novo cenário, e novos e velhos "atores" querendo entrar em cena. Grupos, empresas, brokers e outros. Mas para se construir algo sólido, é preciso conhecer melhor o terreno. Quanto mais informação, melhor. Os clubes brasileiros, que são os principais interessados em participar de uma liga forte, devem se unir - comunica a nota da fundação do Forte Futebol.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, conversou com ge na tarde desta quarta-feira (16) e detalhou a criação do grupo.

- Sempre houve conversa com todos os clubes. Mas não saíamos do discurso. Existiam diferenças de pensamento, questões difíceis de serem vencidas. Nós, clubes emergentes, os dez, resolvemos montar um grupo e passarmos a discutir os assuntos de forma que pudéssemos dentro de igualdade de peso sair do papel, começar a discutir formação de liga, valorar os direitos de transmissão que nós temos. Sair do discurso. Queremos ser objetivos. Ter alinhamentos. Não tem sentido fazer algumas reuniões isoladas. Precisamos unificar a conversa. Dando o mesmo peso para todos, fazer planejamento. A gente não conseguia reunir os 20. A gente não conseguia sair do canto. É um grupo aberto. Vamos começar a nos movimentar. Talvez tenhamos que ter staff. Vamos profissionalizar para ter uma estrutura de caminhar. Somos 10 clubes de Série A, cada um tem 19 jogos, temos 190 jogos, isso é muito valioso, 50% de jogos da Série A - afirma o presidente.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, comentou.

- Esse grupo foi criado com a intenção no momento efervescente do futebol brasileiro, de possibilidade de criação de liga, de recursos internacionais para compra de direitos comerciais. Esses clubes entenderam que podem decidir juntos de forma uníssona, entendendo que todos são iguais, nenhum é maior que o outro. As decisões serão coletivas. Os valores possíveis de qualquer negociação como essa devem ser iguais para os clubes e não pode haver uma diferença muito grande, como historicamente teve em outros momentos em que alguns clubes foram mais beneficiados em divisão de direitos de transmissão e propriedades comerciais.

O objetivo do grupo de trabalho é ter know-how de análise e comparar as propostas na mesa com os modelos existentes no mundo. O grupo afirma buscar também empoderar a voz dos clubes. Segundo os clubes, ainda há expectativa de que outras equipes se juntem ao movimento.

