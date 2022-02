Espanha e Portugal terão única candidatura europeia para a Copa de 2030, diz jornal

(Foto: Getty Images)





A disputa para sediar a Copa do Mundo de 2030 ainda está em aberto e deve ser definida apenas nos próximos anos. Mas em termos "caseiros", a Uefa já tem um plano: ter apenas uma candidatura europeia concorrendo para ser palco do Mundial. A informação é do jornal "Marca", que diz que o presidente Aleksander Ceferin teve seu pedido atendido pelas federações e apoiará uma candidatura de Espanha e Portugal.

Ceferin teria solicitado às 55 associações que fazem parte da Uefa para que houvesse um esforço no sentido de o continente ter uma candidatura única e não criar uma disputa interna - e, assim, a confederação poderia dar total apoio. Neste cenário, o Reino Unido - Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia - teria voltado atrás na decisão de tentar sediar a Copa de 2026, focando em uma candidatura à Euro 2028.

Assim, Espanha e Portugal devem apresentar a única candidatura europeia para a Copa do Mundo de 2030. Os países ibéricos também teriam o apoio de federações vizinhas à Arábia Saudita, que teria ficado agradada pelo fato de a Supercopa da Espanha ter sido disputada no país. Na ocasião, o presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, teriam trabalhado para conseguir apoio.

Espanha e Portugal anunciaram oficialmente a candidatura ibérica para a Copa do Mundo de 2030 em um amistoso realizado em junho do ano passado. Não é a primeira vez que os países vizinhos tentam sediar um Mundial. Eles também se juntaram na tentativa de atrair a Copa de 2018 e 2022, em processo que acabaram vencidos por Rússia e Catar, respectivamente.

A definição da sede da Copa do Mundo de 2030 deve ser concluída pela Fifa no ano que vem, em um processo que contará com votação entre todos os países associados à entidade. Até o momento, a candidatura de Espanha e Portugal é a única oficialmente confirmada na disputa. Entretanto, há a expectativa que Argentina, Paraguai e Uruguai apresentem uma candidatura única na América do Sul - celebrando 100 anos do primeiro Mundial, realizado em terras uruguaias.

