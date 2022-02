Baby e Bia são prata, e Brasil fecha GS de Tel Aviv de judô com dois pódios

A seleção brasileira de judô encerrou sua participação no Grand Slam de judô de Tel Aviv, em Israel, com dois pódios neste sábado. As duas medalhas de prata ficaram por conta dos pesos-pesados Rafael Silva, o Baby, e Beatriz Souza. Os dois são vice-líderes do ranking mundial em suas categorias. Além deles, Rafaela Silva terminou a competição em 5º lugar, e Vinícius Panini, Thayane Lemos e Camila Yamakawa na 7ª colocação. O próximo desafio do Brasil será entre 25 e 27 de março, no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia.

Principal cabeça de chave do torneio, Baby, de 34 anos, entrou no tatame como favorito. E não decepcionou. Passou pelo alemão Losseni Kone e pelo cubano Andy Granda. Na semifinal, derrotou o georgiano Onise Bughadze para avançar à decisão.

A disputa do ouro tinha pela frente o georgiano Guram Tushishvili, vice-campeão olímpico e que tinha uma ampla vantagem no histórico contra o brasileiro: 5 a 0. Baby tentou atacar, levou o duelo para o golden score, mas acabou sofrendo, mais uma vez, com o excesso de punições. Com isso, Tushishvili conquistou a sexta vitória sobre Baby e ficou com o ouro. Os bronzes foram para Temur Rakhimov , do Tajiquistão, e para Stephan Hegyi, da Áustria.

Bia precisou de duas lutas para marcar a final entre as número 1 e 2 do mundo dos pesos-pesados na atualidade. Venceu a cazaque Nazgul Maratova na estreia e, na semifinal, a israelense Raz Hershko - ambos os combates por ippon. Na decisão, pela frente a francesa Romane Dicko, líder do ranking mundial e bronze em Tóquio.

A brasileira até começou bem, atacando, mas parando na força da rival. A francesa também tentava de tudo, mas Bia se defendia bem. Até que Dicko, depois de uma entrada frustrada em pé, conseguiu imobilizar e vencer no solo. Os bronzes ficaram com Julia Tolofua, da França, e Raz Hershko, de Israel.

Outros brasileiros

No primeiro dia de disputas em Tel Aviv, a campeã olímpica Rafaela Silva perdeu a disputa do terceiro lugar e terminou em 5º lugar. Na mesma categoria, leve (57kg), Thayane Lemos caiu na repescagem e ficou em 7º.

No meio-médio masculino (81kg), Vinicius Panini também parou na repescagem e terminou em 7º lugar. Assim como a pesado Camila Yamakawa, que perdeu para a francesa medalha de ouro Romane Dicko.

Natasha Ferreira, Tamires Crude, Ketleyn Quadros, Luana Carvalho, Ryan Conceição, Eric Takabatake, William Lima, Jeferson Santos, Marcelo Gomes, William Junior e João Cesarino não avançaram.

Globo Esporte