Ultras do PSG protestam a quatro dias de duelo com o Real Madrid na Champions: "Mercenários"

O PSG venceu o Rennes em casa por 1 a 0 nesta sexta-feira e lidera com folga o Campeonato Francês, mas mesmo assim foi alvo de protestos no Parque dos Príncipes. Os Ultras, como são chamadas as torcidas organizadas na Europa, exibiram faixas com críticas ao elenco e a Leonardo, diretor de futebol.

A quatro dias de duelo contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, torcedores se mobilizaram por uma espécie de greve de apoio. Entraram no estádio aos 30 minutos do primeiro tempo e chegaram a vaiar na ida para o intervalo.

"Uma formação negligenciada, uma disciplina a desejar, mercenários super pagos. Leonardo: hora de limpar?", diziam algumas faixas

Os Ultras se manifestaram com bandeiras pretas e já haviam postado em redes sociais que o protesto seria contra "uma gestão desportiva incompreensível a todos os níveis".

Até mesmo o uniforme do clube é alvo de irritação. A reclamação é para que o PSG jogue mais de azul, e menos com camisas alternativas como a preta e a branca - esta última utilizada contra o Rennes.

O Paris Saint-Germain tem 16 pontos de vantagem para o Olympique de Marselha, vice-líder do Francês, mas oscila ao longo da temporada. Foi o segundo colocado de seu grupo na Champions e eliminado pelo Nice nas oitavas de final da Copa da França.

O jogo de ida contra o Real Madrid acontece nesta terça-feira, dia 15, às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes. A expectativa é de que Neymar, que não atua desde o dia 28 de novembro do ano passado, volte a ficar à disposição de Mauricio Pochettino.

