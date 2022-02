Florentín critica postura do Sport, vê conformismo em derrota e cobra Denner: "Mudar de atitude"

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)





Gustavo Florentín adotou um tom de voz firme após a derrota do Sport para o Retrô, nesta quarta-feira. Colocou em palavras o que demonstrava com gestos em campo: está insatisfeito. O técnico diz que não gosta de buscar desculpas e fez questão de evidenciar o descontentamento com o desempenho da própria equipe. Muito mais do que o resultado - por 2 a 1 -, o técnico diz que faltou atitude aos rubro-negros.

"Isso eu não gosto", disse o paraguaio.

A derrota marcou o primeiro compromisso do Leão desde as saídas oficializadas de Mikael e Gustavo, negociados para o futebol internacional. Além da dupla, a equipe também não contou com o meia Everton Felipe, que testou positivo para Covid-19.

- Não gosto de buscar desculpas. Sabemos que temos jogadores com Covid, jogadores que faltam trabalhar a parte física, jogadores machucados, mas isso não tem que ser desculpa - afirma.

O Sport fez 24 finalizações contra seis do Retrô, mas só conseguiu balançar as redes uma vez - com o gol de Rafael Thyere, nos minutos finais da partida. A equipe sofreu com o setor de criação e mesmo nas tentativas de finalização, terminou errando o alvo.

"Não houve atitude para tentar encontrar o gol de forma rápida. Houve um grau de conformismo que, desde o primeiro jogo que dirigi até hoje, esse é um dos jogos muito ruins. E onde encontrei muito conformismo de parte dos jogadores."

Além das dificuldades no ataque, o Sport também cometeu falhas na marcação. Aos nove minutos do segundo tempo, o meia Denner errou um passe no campo de defesa do Rubro-negro e terminou iniciando o segundo gol do Retrô, marcado pelo atacante Renato Henrique. Denner foi substituído logo na sequência e ainda recebeu cobranças de Gustavo Florentín.

- Falei com ele, tem que mudar de atitude. Tem que ter compromisso com a gente e já. Trouxemos ele porque confiamos na qualidade futebolística dele, mas tem que ter sangue. Jogador que não tem sangue aqui, vai ter muita dificuldade com a comissão técnica e com a torcida. Isso é uma mensagem para todos eles, não só para Denner - afirmou.

A derrota quebrou uma sequência de resultados para o Sport, que havia goleado o Sete de Setembro por 7 a 0 e venceu o clássico com o Náutico de virada, por 3 a 2. O Rubro-negro conta com novos nomes no setor ofensivo, especialmente após as saídas de Mikael e Gustavo, mas o cenário não será justificativa, na avaliação do treinador.

"A atitude não foi boa. Não sei se por ter ganhado o clássico, se a equipe esteve conformada pelo que realizou no jogo anterior. Ou se há outro motivo. Mas se foi por conformismo, tem que mudar de mentalidade."

Globo Esporte