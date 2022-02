Mundial de surfe: Filipinho vira no fim e se garante nas oitavas de Sunset

(Foto: Koji Hirano/Getty Images)





Filipe Toledo, o Filipinho, está nas oitavas da etapa de Sunset do Mundial de Surfe. O brasileiro venceu o havaiano Billy Kamper após uma virada quase no fim da bateria.

Toledo chegou a estar perdendo a bateria nos 10 minutos finais. No entanto, o brasileiro conseguiu duas notas acima de 8 pontos, consideradas excelentes dentro dos padrões da WSL. Filipinho terminou a bateria com 16.47 pontos. A onda de 8.47 foi a melhor nota do dia, até o momento.

O adversário foi o havaiano Billy Kamper, que geralmente surfa onda gigantes. Kamper fez um bom desempenho e conseguiu a somatória de 14.50.

Filipe espera agora seu adversário das oitavas, que vai sair da bateria entre o australiano Ethan Ewing e o brasileiro Miguel Pupo.

Globo Esporte