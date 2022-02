Grizzlies batem os Knicks em Nova York e continuam na caça de Suns e Warriors

(Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports)





O Memphis Grizzlies manteve vantagem segura por todo o jogo e bateu o New York Knicks por 120 a 108 na noite desta quarta-feira, no Madison Square Garden, em Nova York. A liderança chegou a ser de 19 pontos. O time da casa tentou a reação algumas vezes, mas parou nas ótimas atuações do trio Ja Morant, Jaren Jackson Jr. e Ziaire Williams.

Estrela da companhia, Morant anotou 23 pontos e 9 assistências. Ele vinha de 7 jogos seguidos com, no mínimo, 30 pontos - média de 35,4 nesta sequência. Não à toa, será titular no All-Star Game do próximo dia 20. Jackson Jr. fez 26, com 10 rebotes, e foi o maior pontuador do time. O calouro Williams colaborou com 21 pontos.

Depois de 11 vitórias seguidas na virada do ano, Memphis oscila com 6 triunfos e 4 derrotas. No total, a campanha é de 36-18, na terceira colocação da Conferência Oeste. Phoenix Suns (41-9) e Golden State Warriors (39-13) continuam no comando, mas numa distância acessível. O próximo compromisso é no sábado, contra o pior time da NBA, o Orlando Magic, fora de casa.

Já os Knicks têm 24-28 e estão fora até da zona do play-in, em 11º do Leste. São 2 vitórias e 7 derrotas nos últimos 9 duelos. Evan Fournier fez 30 pontos. Julius Randle quase alcançou um triplo-duplo, com 18 pontos, 12 rebotes e 9 assistências, mas o time esteve atrás no placar por quase todo o jogo. Nos próximos dias, o time pega a estrada e faz cinco apresentações na Costa Oeste, a começar pelos Lakers, em Los Angeles, no sábado.





Destaques

Knicks

Evan Fournier (30 pts, 5 rebs, 8 cestas de três)

RJ Barrett (23 pts)

Julius Randle (18 pts, 12 rebs, 9 asts)

Mitchell Robinson (14 pts, 11 rebs, 8 tocos)

Grizzlies

Jaren Jackson Jr. (26 pts, 10 rebs)

Ja Morant (23 pts, 9 asts, 3 roubos)

Ziaire Williams (21 pts)

Desmond Bane (13 pts, 7 rebs)

Steven Adams (2 pts, 13 rebs)





Principais desfalques

Knicks

Derrick Rose (cirurgia no tornozelo)

Grizzlies

Dillon Brooks (tornozelo)





Estatísticas decisivas

Turnovers

Knicks 15

Grizzlies 9

Pontos gerados por turnovers

Knicks 10

Grizzlies 17

Rebotes

Knicks 53

Grizzlies 68

Pontos de segundas chances

Knicks 15

Grizzlies 25

Arremessos de quadra

Knicks 38/88 (43,2%)

Grizzlies 44/102 (43,1%)

Arremessos de três

Knicks 12/36 (33,3%)

Grizzlies 16/39 (41%)

Lances livres

Knicks 20/26 (76,9%)

Grizzlies 16/23 (69,6%)





O jogo

Primeiro período - Grizzlies 35 a 27: Os visitantes começaram quentes, com amplo domínio dentro do garrafão (22 a 8) e no jogo de transição (10 a 2). DeAnthony Melton saiu do banco e fez 11 pontos para Memphis, com pouca resistência da defesa dos Knicks. Morant anotou 6. Do outro lado, Randle marcou 7 pontos.

Segundo período - Grizzlies 29 a 25: Morant decolou na segunda parcial. Literalmente. Além de 9 pontos, total de 15, ele produziu mais um highlight para sua vasta coleção, uma enterrada espetacular em ponte aérea. Os Grizzlies tinham muito mais volume de jogo, com 52 arremessos de quadra contra 43. No aproveitamento, 51,9% contra 37,2%. Placar de 64 a 52 no intervalo.

Terceiro período - Grizzlies 28 a 27: Os Knicks chegaram a diminuir a diferença para 6, com ótimo trabalho ofensivo no garrafão, mas logo Memphis abriu novamente. Barrett fez 8 pontos no primeiro tempo e 11 só na terceira parcial. Morant agregou 2, total de 17, mas contava 8 das 24 assistências do time. Os Knicks tinham 15. Placar de 92 a 79.

Quarto período - Knicks 29 a 28: New York conseguiu sequência de 11 a 1 no início do quarto para encostar no placar (5 pontos de diferença). Mas Memphis fez 9 pontos seguidos e abriu de novo. Os Grizzlies tinham respostas para todas as tentativas dos Knicks. A diferença de talento e momento na temporada ficou clara no fim.

Agenda

Knicks

05/02 - Lakers (fora)

07/02 - Jazz (fora)

08/02 - Nuggets (fora)

Grizzlies

05/02 - Magic (fora)

08/02 - Clippers (casa)

10/02 - Pistons (fora)





Outros jogos da noite

Indiana Pacers 118

Orlando Magic 119





Philadelphia 76ers 103

Washington Wizards 106





Boston Celtics 113

Charlotte Hornets 107





Houston Rockets 115

Cleveland Cavaliers 104



