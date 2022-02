Governo Federal assina Projeto de Lei para a criação do Plano Nacional do Desporto

(Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)





O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou nesta quarta-feira o Projeto de Lei que encaminha a criação do Plano Nacional do Desporto (PND). O Plano havia sido criado pela Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, em 1998, mas nunca havia sido colocado em prática. Agora, o texto segue para apreciação no Congresso Nacional. Caso seja aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o PND passa a vigorar como Lei.

O PND visa organizar as diretrizes relativas ao esporte nos níveis municipal, estadual e federal, além de fomentar a prática esportiva desde a iniciação ainda nas escolas, até o esporte de alto rendimento. A criação do PND era uma demanda antiga da comunidade esportiva.

— O PND vai abraçar as nossas crianças, os nossos professores e os idealizadores do esporte no nosso país — celebrou o ex-atleta André Domingos.

A assinatura do Projeto de Lei ocorreu durante uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, que contou com a presença de outros ex-atletas como Maurren Maggi e Daniel Dias.

O PND também visa otimizar o uso da infraestrutura esportiva já existente no país, além de prever a implementação de novas edificações.

Globo Esporte