Em partida apertada, Minas vira sobre Mogi no segundo tempo e vence no NBB

(Foto: Suelenn Ladessa/Mogi Basquete)





O Minas sofreu, mas venceu o Mogi das Cruzes de virada por 73 a 70, na noite desta terça-feira, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi. A equipe mineira passou passou os dois primeiros períodos atrás do placar, mas reagiu na volta do intervalo e levou a melhor sobre o adversário em duelo decidido nos segundo finais.

Apesar da derrota, o ala-pivô Wesley Castro, do Mogi, com 29 pontos, foi o cestinha do jogo, quebrando seu recorde pessoal de pontos na história do NBB, que antes era de 28. Ele também superou sua própria marca de bolas de três em uma partida do torneio ao acertar cinco arremessos. O ala-armador Guilherme Lessa, com 13 pontos e oito assistências, foi outro destaque dos donos da casa. Pelo Minas, o ala Johnson Jr, com 21 pontos, foi o maior pontuador, seguido pelos também alas Gui Deodato (14) e Gui Santos (12).

Com a vitória, o Minas segue no terceiro lugar da classificação após 20 jogos, com 17 vitórias, a sexta de forma consecutiva, e 85% de aproveitamento. O Mogi, porém, amargou o quinto revés seguido e ainda não venceu em 2022. Os mogianos caíram uma posição na tabela, agora estão no 16º lugar, o penúltimo, com somente seis vitórias em 20 partidas e 30% de aproveitamento.

As duas equipes voltam à quadra pelo NBB no próximo sábado (12). O Minas recebe o Corinthians na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, às 16h10, enquanto o Mogi das Cruzes visita o Rio Claro no ginásio Felipe Karam, às 18h.

O jogo

O confronto começou morno, com muitos erros de ataque, mas, aos poucos, o Mogi passou a ditar o ritmo. O time da casa concentrou o jogo dentro do garrafão e defendeu bem, o que tirou volume ofensivo do Minas, e abriu nove de frente (11 a 2). Porém, os erros voltaram a prevalecer e as bolas pararam de cair dos dois lados. Em desvantagem, o Minas mudou a estratégia e passou a chutar menos de três, fundamento que o time teve zerou no quarto (0/6). Apesar da forte marcação dos mogianos, a equipe mineira forçou o jogo no perímetro e até cortou para seis a diferença ao final do período, que terminou com vitória do Mogi por 18 a 12.

Na segunda parcial, o duelo foi mais equilibrado. Mogi e Minas trocaram pontos. Os mineiros encostaram no placar e reduziram prejuízo para apenas dois (24 a 22). Entretanto, os donos da casa contaram com a pontaria certeira de Wesley Castro da linha dos três, que acertou quatro em seis tentativas no primeiro tempo (66.7%), para voltar a abrir dez de vantagem (32 a 22). O Minas não baixou o ritmo e seguiu apostando nas jogadas de infiltração, principalmente com Gui Santos e Johnson Jr, mantendo o placar parelho no período (17 a 16 para Mogi). Mesmo assim, o Mogi das Cruzes foi para o intervalo vencendo por 35 a 30.

O Minas voltou melhor dos vestiários. Com um jogo coletivo fluindo nos dois lados da quadra, a equipe mineira não demorou para assumir a ponta do marcador e colocar dois de vantagem, fazendo 14 a 7 nos primeiros quatro minutos (44 a 42). Assim como no primeiro tempo, os times passaram a se alternar na liderança do placar. Wesley Castro continuou puxando a pontuação do Mogi, enquanto as bolas de três do Minas começaram a cair e fazer a diferença (49 a 49). O equilíbrio se manteve até o fim do terceiro quarto, que terminou empatado por 56 a 56.

Os dez minutos de finais não foram muito diferentes da parcial anterior, com várias trocas na liderança do marcador. As equipes, porém, passaram a errar mais e cometer faltas, o que deixou o placar do período baixo, que estava em 10 a 9 para o Minas a menos de três minutos do fim. Entretanto, o minuto final reservou fortes emoções aos torcedores.

Com 45 segundo no relógio, Wesley Castro virou para o Mogi em uma jogada de cesta e falta que rendeu três pontos (71 a 70). No lance seguinte, Johnson Jr recolocou o Minas na frente (72 a 71). O Mogi ainda teve mais três chances para igualar o placar, mas o Minas ainda aproveitou dois lances livres para garantir a vitória por 73 a 70.

Globo Esporte