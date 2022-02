Beatriz Ferreira é campeã em nova categoria, mas garante que segue nos 60kg: “Só uma adrenalina diferente”

Beatriz Ferreira começou 2022 mostrando que já é uma das esperanças de medalhas do Brasil para as Olimpíadas de Paris, em 2024. A boxeadora venceu o 66º Bocskai Istvan Memorial International Boxing Tournament, disputado na Hungria. A curiosidade é que a atleta, prata em Tóquio nas categoria 60kg, foi campeã em outra categoria, a de 63kg.

Mesmo com o bom resultado, a pugilista baiana, radicada em Juiz de Fora, garante que vai permanecer no peso-leve, em que ganhou praticamente tudo que disputou no ciclo olímpico para os Jogos de Tóquio.

"Essa categoria foi legal, uma experiência diferente. Três quilos a gente acha que é pouco, mas faz bastante diferença. Vou continuar nos 60kg, foi só uma experiência, uma adrenalina diferente, até porque a gente queria vir completo, com todas as categorias".

Bia se refere à equipe brasileira, que esteve na Hungria. Além dela, Jucielen Romeu, Bárbara Santos e Beatriz Soares foram as brasileiras que subiram no lugar mais alto do pódio.

Além do título nos 63kg, categoria em que venceu a anfitriã Anna Gyorfi nas semifinais e a sérvia Jelena Janicijevic na decisão, Beatriz Ferreira foi considerada a melhor atleta da competição. Segundo ela, os títulos logo no início do ano dáo gás extra para a sequência da temporada.

— Feliz demais por ter iniciado 2022 com o pé direito. Sempre o começo do ano é difícil, pós-férias, mas deu tudo certo. Estou muito feliz, só me dá mais energia, mais gás para começar o ano bem e querer muito mais vezes repetir esse feito. Vamos que vamos, o ano só está começando, o foco é Paris e vamos para cima para buscar esses novos títulos — concluiu.

Globo Esporte