Botafogo divulga novas diretrizes para aluguel do Estádio Nilton Santos

O Botafogo divulgou na tarde desta quarta-feira novas diretrizes para o aluguel do Estádio Nilton Santos a outros clubes. Em nota publicada no site oficial, o Bota informa que as equipes que quiserem mandar os jogos no estádio terão de se adequar a algumas normas previamente estabelecidas.

Além dos jogos com mando do próprio Botafogo no Estádio Nilton Santos, estão previstas duas partidas para o local, ambas pela nona rodada, no Carnaval. No sábado, 26 de fevereiro, Fluminense e Vasco se enfrentam, às 17h. No dia seguinte será a vez do Flamengo mandar a partida contra o Resende.

As novas diretrizes foram tomadas após o clássico entre Flamengo e Fluminense, no último dia 6. Na ocasião, o mando era do lado rubro-negro, e algumas atitudes do clube e da torcida incomodaram a diretoria.

Atos de vandalismo com as cadeiras da arquibancada foram filmados, bem como a presença de um homem que apontou uma arma para a torcida tricolor dentro do estádio. A presença da bandeira do Flamengo na bandeirinha de escanteio também incomodou.

Leia a nota

"Com o intuito de garantir o bom uso do estádio, preservar os símbolos do clube e ciente de sua importância para o futebol carioca na gestão da concessão, o Botafogo concluiu o novo protocolo de uso e cessão do Nilton Santos -- que regula a utilização do espaço por terceiros -- e o apresentou aos clubes interessados, que deverão respeitar as regras caso desejem firmar contrato de aluguel. A próxima partida confirmada no local é Fluminense e Vasco, no dia 26 de fevereiro, válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara.

Entre os itens abordados estão as bases financeiras dos alugueis, regras de controle de acesso, utilização de espaços publicitários, preservação de signos e símbolos do Botafogo, além de outros pontos importantes."

