Super Bowl LVI: Rams vira no final, vence Bengals e leva o título

(Foto: Rob Carr/Getty Images)





Os Los Angeles Rams investiram tudo em 2021-22 para sair da fila de 22 anos sem um título do Super Bowl. Este investimento deu retorno com juros neste domingo. Liderados pelo wide receiver Cooper Kupp e pelo defensive tackle Aaron Donald e com um elenco estrelado, os Rams venceram o Cincinnati Bengals por 23 a 20 neste domingo, no SoFi Stadium, sua casa em Inglewood, EUA, para levar o Super Bowl LVI.

Mas não foi fácil. Os Rams perderam um dos principais reforços da temporada, o wide receiver Odell Beckham Jr, lesionado durante o segundo quarto, e sofreram a virada no placar no início do segundo tempo devido a um erro da arbitragem, que não marcou falta clara no cornerback Jalen Ramsey, um de seus astros na defesa.

Porém, outro dos reforços da equipe neste ano, o linebacker Von Miller, apareceu junto a uma linha defensiva que derrubou o prodígio Joe Burrow, quarterback do Bengals, sete vezes atrás da linha de scrimmage - recorde de sacks num Super Bowl, empatado com o Denver Broncos em 2016, o Chicago Bears em 1986 e o Pittsburgh Steelers em 1976. E o quarterback Matthew Stafford, levado a L.A. numa troca com o Detroit Lions, comandou a campanha da virada, na qual Cooper Kupp conquistou 46 jardas e o touchdown decisivo.

Kupp foi premiado como Most Valuable Player (MVP), ou Jogador Mais Valioso, graças aos dois touchdowns e 99 jardas conquistadas. Antes de sair lesionado, Beckham Jr. esteve dominante, com duas recepções para 52 jardas e um touchdown. Brycen Hopkins (47 jardas) e Darrel Henderson Jr. (43) também contribuíram bem no ataque. Stafford regeu o ataque com 26 acertos em 40 passes tentados, 283 jardas aéreas, três touchdowns e duas interceptações. Líder da defesa, Aaron Donald somou quatro tackles (dois para perdas de jardas), dois sacks e três acertos no quarterback, além de atrair marcação dupla que abriu caminho para Miller e seus companheiros de linha defensiva.

Mesmo derrotado, Burrow teve uma boa atuação enquanto sua linha ofensiva lhe deu tempo para passar a bola. Ele completou 22 de 33 passes para 263 jardas e um touchdown, sem interceptações. Porém, sofreu sete sacks, maior total sofrido pelo mesmo quarterback num Super Bowl, empatado com Roger Staubach, e os Bengals perderam 43 jardas nessas jogadas.

O wide receiver Tee Higgins foi a melhor opção aérea, com 100 jardas e dois touchdowns. Um deles veio num passe do running back Joe Mixon, que conquistou 72 jardas com as pernas. Mesmo bem marcado, JaMarr Chase conquistou 89 jardas em cinco recepções, e Tyler Boyd obteve 48 jardas em cinco recepções. O camisa 83, que ficou famoso no Brasil por ter tido um affair com a cantora Anitta, porém, deixou cair um passe na reta final que poderia ter mudado o jogo.

É o segundo título da história dos Rams; o primeiro foi conquistado em 1999-2000, quando a franquia ainda era localizada em St. Louis. Os Bengals seguem sem vencer um Super Bowl, com três vice-campeonatos.

Rams abrem 10 pontos com Beckham dominante

Os dois ataques foram parados sem uma primeira descida em suas campanhas iniciais. Os Rams, porém, devolveu a bola para o adversário com um punt, enquanto os Bengals, no meio do campo, tentaram uma quarta descida para uma jarda e fracassaram. L.A. recebeu a bola de volta com apenas 50 jardas a percorrer para pontuar e aproveitou. Primeiro, Cooper Kupp levou o time à linha de 24 jardas com uma recepção para 20 jardas pela lateral direita. Depois, Odell Beckham Jr. bateu a marcação de Mike Hilton numa rota para a direita e recebeu o passe de Matthew Stafford para o primeiro touchdown do jogo.

Os Bengals entraram no jogo no final do primeiro quarto. Após duas posses ruins, o ataque enfim produziu em sua terceira vez no campo. O grande destaque foi uma bola longa de Joe Burrow para JaMarr Chase, que bateu o cornerback Jalen Ramsey para ganhar 46 jardas e colocar Cincinnati a 11 jardas da endzone. Ramsey compensou ao defender um passe certeiro para Tee Higgins e impedir o touchdown de empate, e Evan McPherson acertou um field goal para fazer os três primeiros pontos dos campeões da AFC.

Mas os Rams responderam com uma campanha dominante no início do segundo quarto. Em apenas seis jogadas, o time da casa avançou 75 jardas para o seu segundo touchdown, marcado num passe de Stafford para Cooper Kupp no lado direito da endzone. Durante a campanha, Beckham Jr. e Darrell Henderson Jr. também apareceram bem com grandes recepções. O placar, no entanto, ficou em 13 a 3, porque os Rams erraram o snap no chute do ponto extra. O punter Johnny Hekker, que recebe a bola e ajeita no gramado para o chute de Matt Gay, resolveu tentar um passe, que acabou interceptado por Pratt, mas não resultou num retorno para touchdown.

Sem problemas para os Bengals. Cincinnati caminhou 75 jardas em 12 jogadas, a maioria delas corridas bem sucedidas com o running back Joe Mixon. Talvez por isso, os Rams nem suspeitaram que viria um passe quando Mixon recebeu a bola de novo na segunda para gol a seis jardas da endzone. Mas a exemplo do que aconteceu na semana 18 contra o San Francisco 49ers, a defesa de L.A. foi com tudo para cima de Mixon, que soltou um passe para Tee Higgins sozinho no fundo da endzone. O chute de ponto extra convertido por McPherson deixou a diferença em apenas três pontos.

A maré de azar dos Rams continuou quando Beckham Jr, que vinha bem no jogo, aparentemente pisou em falso e lesionou o joelho esquerdo. Ele deixou o campo apoiado em membros da comissão técnica. Pouco depois, numa terceira descida para 14 jardas, Stafford arriscou um passe comprido na endzone e acabou interceptado por Jessie Bates III com dois minutos restando no segundo quarto. A defesa de L.A, contudo, parou o ataque dos Bengals antes do intervalo e salvou a pele de seu quarterback.

Virada polêmica após o intervalo

A virada que se anunciava no final do primeiro tempo veio na primeira jogada do terceiro quarto. Joe Burrow acertou um passe longo para Tee Higgins, que puxou a grade do capacete de Jalen Ramsey para derrubá-lo, receber a bola totalmente livre e correr para um touchdown de 75 jardas. Os árbitros não viram a falta e validaram a jogada. McPherson converteu o chute de ponto extra para fazer 17 a 13.

E a situação só piorou para os Rams quando Ben Skowronek não segurou um passe de Stafford. Ao tentar pegá-la, ele acabou ajeitando a bola para Bates III, que conseguiu sua segunda interceptação. Os ânimos se acirraram e chegiy a haver uma confusão entre os dois times na lateral dos Rams. A defesa minimizou o estrago e limitou os Bengals a um field goal, que foi convertido por McPherson.

Los Angeles finalmente voltou a ter uma boa campanha em seguida. Sem Beckham, Stafford distribuiu mais a bola por seus recebedores e a equipe caminhou 52 jardas. Só não deu certo quando o técnico Sean McVay chamou uma jogada semelhante ao "Philly Special", que marcou a vitória do Philadelphia Eagles em 2018, numa terceira descida. Kupp recebeu a bola atrás da linha de scrimmage e tentou um passe para Stafford, mas a bola foi muito alta. Os Rams se contentaram com um field goal para encostar em quatro pontos.

A linha de frente da defesa angelina aumentou a pressão e engoliu a linha ofensiva dos Bengals nas duas posses seguintes. Ernest Jones, A'Shawn Robinson e Von Miller somaram sacks consecutivos em Burrow - foram cinco sacks no terceiro quarto, um recorde de sacks num só período no Super Bowl - e Cincinnati devolveu a bola duas vezes em punts. No início do último quarto, Miller conseguiu outro sack. No lance, Burrow girou sobre o joelho esquerdo, caiu gritando de dor e saiu de campo mancando.

O ataque dos Rams, todavia, não conseguia aproveitar as chances dadas por sua defesa. A linha de frente dos Bengals não cedia jardas terrestres, e a secundária dobrava a marcação sobre Cooper Kupp. Com sua principal opção de passe cercada e seu outro astro fora do jogo, Stafford encontrava dificuldades para completar passes. Ele também lesionou o tornozelo ao sofrer um sack ainda no terceiro quarto.

Stafford e Kupp decidem para os Rams

O jeito foi envolver Kupp "na marra". Numa quarta descida para uma jarda no seu próprio campo defensivo, McVay arriscou e chamou uma corrida para Kupp, que correu uma rota reversa e conquistou as jardas necessárias para manter a campanha viva. A partir daí, o wide receiver reapareceu no jogo aéreo, com recepções seguidas em rotas cruzadas. Seu sucesso abriu caminho para que o running back Cam Akers enfim ganhasse jardas com as pernas, colocando os Rams a oito jardas da endzone com 1min55s restando.

Uma falta do linebacker Logan Wilson - segurou Kupp numa rota numa terceira descida - resultou em mais quatro descidas para os Rams a quatro jardas da endzone. Outra segurada em Kupp, agora do cornerback Eli Apple, colocou o time da casa na linha de uma jarda. Após uma corrida sem sucesso na primeira descida, Stafford acertou um belo passe para Kupp no lado direito da endzone para conseguir a virada. O chute de ponto extra de Matt Gay botou a vantagem em 23 a 20.

Ainda restava 1min25s no relógio para os Bengals tentarem o empate ou a virada. Burrow acertou seus dois primeiros passes - uma jogada curta com Chase, que acabou ganhando 17 jardas com as pernas, e outra para Tyler Boyd por nove jardas. No entanto, um passe longo foi incompleto, a defesa dos Rams parou a corrida de Samaje Perine e, na quarta descida, Aaron Donald praticamente sacou Burrow - o QB jogou a bola num passe incompleto para impedir o sack. O jogo estava decidido. Donald saiu comemorando, pedindo o anel de campeão que faltava em seu laureado currículo.

