Por respeito a Salah, Mané pede para Liverpool evitar referência a título da Copa Africana

O primeiro jogo do Liverpool em Anfield desde que Mané e Salah voltaram da Copa Africana de Nações não teve qualquer referência ao título conquistado pelo atacante senegalês. E foi proposital.

De acordo com o "Canal Plus", da França, Mané pediu ao Liverpool que não fizesse qualquer homenagem na partida, por respeito a Salah. Os amigos se enfrentaram na decisão da Copa Africana, com Senegal vencedor após disputa de pênaltis.

Anteriormente, Mané já havia revelado que ele e Salah ainda não conversaram sobre a decisão.

- Eu e Salah nem mesmo falamos sobre isso, porque eu sei que ele ainda está decepcionado. Ainda penso no título, porque foi um jogo importante, que significou muito para mim e para o meu país - disse Mané.

Em campo, o entrosamento continua. Salah e Mané marcaram na vitória por 3 a 1 sobre o Norwich, pelo Campeonato Inglês.

Globo Esporte