Entrosados, Romário e Felipe Adão vencem desafio de futevôlei na praia da Barra da Tijuca

Aos 56 anos de idade, Romário não tem mais a mesma vitalidade da época em que disparava pelo gramado para balançar as redes. Aposentado desde 2007, o Baixinho, no entanto, ainda atrai as atenções quando entra nas quatro linhas - agora, da quadra de futevôlei. Neste domingo ensolarado, na praia da Barra da Tijuca, o veterano formou dupla com Felipe Adão em desafio pela TAFC (Team Águia Footvolley Cup) e levou a melhor sobre André Santos e Breitner, por 2 sets a 1 (18/14, 16/18 e 15/9).

Aos 36 anos, Felipe Adão utilizou sua pujança física para atacar, enquanto o tetracampeão mundial o servia com levantadas cirúrgicas com o peito. O Baixinho, acostumado com a função de "matador", mostrou que também sabe dar assistência com maestria.

Em quadra, Romário atuou com a seriedade de quem não estava ali apenas para competir, e sim, para vencer. E, em entrevista após o jogo, explicou o motivo de tamanha concentração.

- Estou com 56 anos, tenho que guardar toda e qualquer energia que eu tiver. São 18 pontos (no set), vou cansar, independentemente de quem esteja do outro lado, é normal. Se eu gastar com outra coisa, vai faltar. Preciso falar do Felipe também, é um dos melhores jogadores de futevôlei de todos os tempos. Gosta de ganhar, é de berço, joga para ganhar, quer ganhar, é igual a mim.

Campeões na areia

Na final do profissional masculino, os campeões da última temporada do TAFC, Franklin e Hiltinho, defenderam com sucesso o título. A dupla alagoana repetiu a dose após faturar a vitória sobre Longo e Michel por 2 a 0 (18/15 e 18/15) na decisão.

- Valorizamos demais a conquista da primeira etapa de 2022. Além de iniciar o ano da melhor maneira possível e superarmos nossos adversários, conseguimos superar também a alta temperatura do Rio de Janeiro (RJ), que desgasta muito os atletas que estão em quadra. Agora vamos comemorar e já começar a pensar nas próximas etapas - declarou Hiltinho, via assessoria de imprensa.

Na final do profissional feminino, o título ficou com Ray e Lane, que derrotaram a dupla formada por Natália Guitler e Vanessa Tabarez por 2 a 1 (18/13, 8/18 e 15/7).

Globo Esporte