Bruno Soares e Murray perdem a decisão do Rio Open para dupla italiana

O brasileiro Bruno Soares, ao lado do companheiro Jamie Murray, bateu na trave na chance de ser o primeiro brasileiro campeão do Rio Open. Na final das duplas, Bruno e Jamie foram derrotados pelos italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 e 10/6.

"Queria de coração agradecer a todos vocês que vieram essa semana. Há muito tempo eu queria dar uma entrevista pós-jogo em português, infelizmente foi com o troféu errado. Galera, obrigado de coração, vocês são f***", afirmou Bruno Soares.

Essa é a terceira derrota consecutiva de Soares e Murray para a dupla italiana na temporada, todas as três no super tiebreak. Os outros dois confrontos foram no ATP de Sydney e no Australian Open.

O jogo

Bruno Soares e Jamie Murray iniciaram a partida exercendo o favoritismo dentro de quadra. Em boa sintonia, a dupla conseguiu a quebra logo no primeiro serviço dos italianos, abrindo 2/0. Mas os experientes Fognini e Bolelli não entregariam um jogo de graça.

Por duas vezes, Bruno e Jamie conseguiram a quebra para colocar a vantagem no placar e em ambas os adversários conseguiram quebrar o saque do brasileiro para novamente empatar o primeiro período em 4/4.

As oportunidades desperdiçadas custaram caro e os italianos souberam aproveitar para quebrar novamente o serviço e fechar a primeira parcial por 7/5. Se o primeiro set foi recheado de quebras, o segundo foi de plena eficiência dos sacadores.

Com poucos erros de ambas duplas, o set foi para o tiebreak e Bruno e Jamie levaram a melhor, especialmente por causa dos bons saques de Jamie Murray, como o ace que decidiu a etapa e empatou a partida, levando para o match tiebreak.

Nos dois encontros entre as duplas na temporada, os italianos levaram a melhor no super tiebreak. E foi exatamente o que aconteceu de novo. Bruno e Jamie começaram mal e deixaram os adversários abrirem 6/1. Em desconforto, a dupla do brasileiro tentou reagir, mas acabarem perdendo por 10/6.

Globo Esporte