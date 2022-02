Corinthians avança por Vitor Pereira e pode definir contratação nos próximos dias

O Corinthians está próximo de um acerto com o técnico português Vitor Pereira.

O treinador de 53 anos acenou de forma positiva para as últimas conversas com a diretoria e pode ser anunciado nos próximos dias. Já existe um otimismo por parte do Timão. A tendência é de que o acordo seja por dois anos.

Pereira está livre no mercado desde que deixou o Fenerbahce, da Turquia. O nome foi levado ao Timão pelo iraniano Kia Joorabchian, ex-representante da MSI, que foi parceira do Timão entre 2004 e 2006.

No início do mês, em contato com a reportagem do ge, Kia disse que via a negociação do Corinthians com Vitor Pereira como "muito difícil".

Enquanto o treinador não dava uma resposta, o Timão partiu para outras opções, como Luís Castro, que precisava do pagamento de uma multa com o Al-Duhail, do Catar, para conseguir a liberação. A diretoria não topou pagar e se irritou com as notícias de que estava tomando chapéu do Botafogo.

Vitor Pereira começou a carreira na base do Porto, onde conquistaria mais tarde os títulos do Campeonato Português nas temporadas 2011/2012 e 2012/2013. Ele ainda passou por Al Ahli-ARA Olympiacos-GRE, Fenerbahce-TUR, Munique 1860-ALE e Shanghai SIPG-CHI.

Globo Esporte