Djokovic pode jogar o Masters 1000 de Roma mesmo sem se vacinar

Novak Djokovic pode ser autorizado a jogar pelo Masters 1000 de Roma mesmo sem estar vacinado, segundo autoridades do país. De acordo com a subsecretária de esportes, Valentina Vezzali, o número um do mundo é bem-vindo para disputar o torneio de tênis na Itália.

- Se Djokovic quiser vir jogar em Roma, ele pode. O tênis é um esporte ao ar livre e o comprovante de vacinação já não é mais necessário - afirmou Vezzali.

A declaração da subsecretária do gabinete provocou discussões e descontentamento na Itália. A decisão foi vista como "hipócrita" e "vergonhosa". Recentemente, Djokovic fez uma declaração de que prefere perder os torneios do Grand Slam do que ser vacinado contra a Covid.

- Esse é o preço que estou disposto a pagar - afirmou o sérvio.

Deportado da Austrália, Novak também não poderá disputar o Rolland Garros, que acontece em maio, visto que a França adotou o método de passaporte de vacinação.

O Rome Masters 1000 acontecerá entre 2 a 15 de maio. Djokovic venceu o torneio cinco vezes e perdeu a final em 2021 para o espanhol Rafael Nadal.

Globo Esporte