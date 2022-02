Paulistão Sicredi e Binance lançam NFT de gol histórico do Palmeiras

O Paulistão Sicredi e a Binance, principal provedora global de infraestrutura para o ecossistema de Blockchain e criptomoedas, patrocinadora Master da competição, lançaram neste sábado (12), em parceria com o artista Pedro Nuin, uma coleção de NFTs com ilustrações representando grandes momentos da história da competição. Os produtos serão leiloados na plataforma da Binance por sete dias a partir da data de lançamento.

O primeiro NFT disponibilizado para leilão na plataforma Binance NFT Marketplace foi uma ilustração do histórico gol de Evair pelo Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista de 1993. O torcedor que quiser dar um lance na peça deverá ser cadastrado na Binance e o vencedor levará, além do NFT, um quadro (76 x 48 cm) com a arte.

“A coleção de NFTs do Paulistão é um marco muito importante, pois representa o início de uma era de inovação na competição. A Binance está muito honrada de ser essa parceira estratégica e tecnológica da principal competição regional do Brasil. Temos certeza que será uma das coleções mais disputadas do Binance NFT Marketplace”, afirma Mayra Siqueira, gerente geral da Binance no Brasil.

"A entrada no mercado de NFTs é mais um passo que damos a fim de fazer do Paulistão Sicredi a competição mais inovadora do país. E não poderíamos estar mais bem acompanhados nessa empreitada, afinal estamos ao lado da Binance, nossa parceira e maior referência no mercado de cripto. Vamos juntos oferecer ao torcedor itens únicos, que vão gerar experiências ainda mais inesquecíveis relativas à competição", afirma Bernardo Itri, VP Executivo de Marketing e Comunicação.

As ilustrações feitas por Pedro Nuin têm como diferencial serem feitas inteiramente em ambiente digital. Desde o rascunho até os acabamentos, as ferramentas de trabalho utilizadas são o mouse e programas como Adobe Illustrator e Photoshop. Quando finalizada a obra, o artista dá mais um toque digital à peça, ao associar um link QR Code a uma crônica, com vídeo e ficha técnica do lance retratado.

"Sou um grande entusiasta dos NFTs, correntista da Binance e apaixonado pelas histórias do Paulistão. Ou seja, eu não poderia estar mais animado com essa parceria. Tenho certeza que nossas artes vão surpreender e reativar ótimas lembranças na memória dos torcedores" afirma Pedro Nuin, artista responsável pela confecção das artes da primeira coleção do projeto.

Este primeiro lançamento puxa a fila dos NFTs e estará disponível até o dia 19 de fevereiro. As próximas ilustrações irão representar momentos históricos de Corinthians, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo na competição.