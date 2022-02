Stock Car: Hot Car mostra velocidade e Lapenna ganha 15 posições em Interlagos

(Foto: Luís França/Hot Car)





Alguns classificariam o fim de semana como de ‘altos e baixos’ ou uma ‘montanha russa’, mas o que na verdade se viu dentro do box da equipe Hot Car Competições, em Interlagos, foi superação e comprometimento. Após classificar o carro #110 de Felipe Lapenna/Sérgio Ramalho na segunda colocação no sábado (12) para a Corrida de Duplas que abriu a temporada 2022 da Stock Car, a equipe foi surpreendida com a notícia da punição e desclassificação após o assoalho do carro estar em desconformidade com o regulamento técnico. Mesmo sabendo que a alteração não oferece nenhum benefício ao carro, a equipe entendeu e aceitou a punição que colocou a dupla para largar da 31ª colocação. Lapenna escalou 15 posições e entregou o carro na 16ª colocação para Sérgio Ramalho fazer a segunda corrida. André Moraes Jr não teve a chance de estrear oficialmente na Stock Car, já que Tuca Antoniazi se envolveu em um incidente na segunda volta da primeira prova e foi obrigado a abandonar a etapa. Ramalho ganhou mais quatro posições e figurava em 12º na sua primeira participação na categoria, mas teve um problema pouco antes do pit stop; mesmo assim, terminou a corrida na 23ª posição.

Lapenna vê a punição como passado e que o fim de semana foi muito bom para a equipe. “O fim de semana foi muito produtivo, o carro continua rápido e competitivo como estava no final do ano passado. Acho ainda que conseguimos melhorar, foi uma pena o que aconteceu com a punição, mas isso já é passado e agora é bola para frente. Vamos continuar perseguindo o nosso objetivo que é vitória e pódio para essa temporada”, disse o piloto do Cruze #110. “Em relação ao Serginho, ele mandou muito bem, não cometeu nenhum erro, não rodou, entregou o carro inteiro... passou boas informações para o acerto do carro, então ele só somou experiência para a equipe”, completou.

Tuca Antoniazi ficou mais chateado por André Moraes Jr não poder andar do que com o próprio resultado na pista. “O carro estava bem rápido no começo, mas na segunda volta eu tive um ‘encontrão’ com o Beto Monteiro na freada da Curva do Lago. Isso acabou quebrando uma parte da suspensão dianteira esquerda e não era algo que dava para trocar muito rápido. Fiquei mais chateado pelo André não conseguir andar do que com o final precoce da minha corrida. É um risco que todos correm quando largam no pelotão de trás na Stock Car, foi uma pena, mas essa foi só a primeira etapa do ano, o André vai ter oportunidade de andar mais durante a temporada e vamos em frente. A equipe está evoluindo bastante e os resultados virão”, disse o gaúcho do carro #54.

Babi Rodrigues, chefe de equipe da Hot Car avaliou o fim de semana de forma positiva e cravou que as adversidades servem para motivar e unir ainda mais o time. “O final de semana foi repleto de desafios e no geral nós tivemos muitas vitórias. Nosso carro está competitivo e muito rápido, o Felipe fez uma grande escalada na primeira corrida, partindo da 31ª colocação e finalizando em 16º. O Sérgio teve uma corrida muito boa, mas acabou tendo uma infelicidade na entrada do pit, mas conseguiu resolver e voltou para a prova. O Tuca teve o incidente logo no início e não conseguimos ver o desempenho do carro em pista, mas o que a gente viu é que o ritmo do carro era bom. O André se deu bem com o carro e pode ser uma grata surpresa quando assumir o carro. Então saímos daqui de cabeça erguida, com um time mais forte e ainda mais unido”, avaliou a única mulher a assumir o posto de chefe de equipe na principal categoria do automobilismo nacional.

Agora a Stock Car se prepara para a segunda etapa das 12 previstas para a temporada. O próximo encontro será em Goiânia (GO) nos dias 19 e 20 de março.

O que disseram os convidados:

Sérgio Ramalho, dupla de Felipe Lapenna no carro #110

“Estou muito feliz com essa primeira experiência na Stock Car. Claro que todo piloto quer um resultado melhor, mas eu estou muito feliz por fazer parte desse time que está tão engajado. O Felipe é super rápido, o carro também, e tenho certeza que a equipe vai conseguir bons resultados durante o ano. Fazer parte disso é muito gratificante.

Eu peguei o carro com muitas marcas de batalha, porque era justamente isso que o Felipe tinha que fazer para me entregar o carro o mais para frente possível para a corrida 2. Larguei bem, consegui ganhar posições, acompanhei o pelotão, mas na chamada do pit eu acabei apertando o botão do limitador de velocidade dos boxes antes da hora e perdi posições por conta disso, mas no fim deu tudo certo. Espero poder estar junto com o time em outras oportunidades”.

André Moraes Jr, dupla de Tuca Antoniazi no carro #54

“Fiquei desapontado por não poder estrear na Stock Car ainda, mas ainda vou ter a oportunidade de andar quando o Tuca não puder correr, então vamos pensar no longo prazo. Fiz treinos livres, warm up e pude ter esse primeiro contato com o carro, acompanhar de perto e participar ativamente do trabalho da equipe. Então eu prefiro olhar por esse lado e foi tudo muito positivo. Espero estar de volta o mais rápido possível para acelerar o carro da equipe, onde fui muito bem recebido. Logo, logo vai ter mais”.

Resultados das corridas do fim de domingo em Interlagos:

Corrida 1 (top 10)

1 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze), 19 voltas em 38min45s

2 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla) a 2.849

3 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 4.073

4 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze) a 4.407

5 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla) a 9.561

6 Gaetano di Mauro (KTF Sports/Cruze) a 10.802

7 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 11.704

8 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze) a 12.379

9 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 13.196

10 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze) a 15.056

16 Felipe Lapenna (Hot Car/Cruze) a 31.254

NC Tuca Antoniazi (Hot Car/Cruze)





Corrida 2

1 Enzo Elias (Shell V-Power/Cruze), 19 voltas em 37min42s

2 Albert Costa (Blau Motorsport/Cruze) a 4.129

3 Augusto Farfus (Eurofarma-RC/Cruze) a 7.997

4 Gabriel Robe (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 10.135

5 Pietro Fittipaldi (Full Time Bassani/Corolla) a 17.386

6 Jeroen Bleekemolen (Full Time Bassani/Corolla) a 18.905

7 Danilo Dirani (RCM Motorsport/Corolla) a 20.670

8 Dennis Dirani (Ipiranga Racing/Corolla) a 22.583

9 Marçal Muller (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 23.348

10 Pietro Rimbano (KTF Sports/Cruze) a 24.283

23 Sérgio Ramalho (Hot Car/Cruze) a 1:16.728

NL André Moraes Jr (Hot Car/Cruze)





Classificação do campeonato de pilotos após a primeira etapa:

1-Gabriel Casagrande, 41 pontos

2-Daniel Serra, 32

3-Thiago Camilo, 31

4-Galid Osman, 25

5-Ricardo Zonta, 23

6-Allam Khodair, 22

7-Rafael Suzuki, 19

8-Marcos Gomes, 19

9-Julio Campos, 18

10-Gaetano Di Mauro, 15

11-Átila Abreu, 12

12-Cesar Ramos, 9

13-Tony Kanaan, 9

14-Pedro Cardoso, 8

15-Felipe Baptista, 7

16-Guilherme Salas, 6

17-Felipe Lapenna, 5

18-Nelson Piquet Jr, 4

19-Lucas Foresti, 3

20-Rodrigo Baptista, 3