Brasil perde para a Argentina nos pênaltis nas semis e se despede da Copa América de futsal

(Foto: Thais Magalhães/CBF)





A tradicional rivalidade entre Brasil e Argentina foi comprovada mais uma vez. Em uma disputa emocionante e muito equilibrada, a seleção brasileira foi derrotada nos pênaltis pelos hermanos nas semifinais da Copa América de futsal, neste sábado, em Assunção, no Paraguai. O jogo, que teve um nocaute sofrido pelo goleiro brasileiro, terminou empatado em 3 a 3 no tempo regulamentar e, depois de um novo empate na prorrogação, os argentinos venceram por 2 a 1 nas penalidades. A disputa pelo terceiro lugar acontece domingo (6), às 14h, contra a Colômbia.

O jogo já começou equilibrado. A Argentina abriu o placar após Borruto aproveitar um rebote. Ainda no primeiro tempo veio o empate com um pênalti de Ferrão. Na etapa final, aos 13m, Matheus marcou belo gol de falta para o Brasil. Mas, logo em seguida, Claudino chutou forte pelo lado esquerdo e deixou tudo igual. O terceiro gol argentino saiu depois que Guita foi expulso, e Cuzzolino balançou a rede. Já no fim do jogo, Marcênio cobrou o escanteio, a bola desviou na defesa argentina e entrou. O Brasil ainda teve outras chances com Marcênio e Pito, mas não conseguiu evitar o empate em 3 a 3.

A seleção brasileira começou melhor a prorrogação, e a Argentina depois também criou boas possibilidades. Mas o placar não saiu do 3 a 3. Nos pênaltis, a seleção acabou sendo superada por 2 a 1. A partida ainda teve um momento muito tenso, quando o goleiro Diego Roncaglio, do Brasil, levou uma forte bolada no rosto na primeira cobrança da Argentina e sofreu um "nocaute". Apesar do susto, ele logo se reestabeleceu.

Globo Esporte