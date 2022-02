Cristiano Ronaldo entra em rota de colisão com técnico do Manchester United, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Os maus resultados do Manchester United e a seca de gols de Cristiano Ronaldo criaram um clima de litígio entre o astro e o técnico Ralf Rangnick. É o que afirma o jornal "As", de Madri, cidade onde CR7 atuou por nove anos com a camisa do Real. O diário diz que "a divisão entre os dois é total".

Segundo o relato do jornal, Cristiano Ronaldo considera que o técnico alemão "não tem nível para dirigir o Manchester United". O relacionamento entre os dois teria ficado ainda mais conturbado depois de Rangnick dizer no sábado que o luso "deveria marcar mais gols", apesar de o problema da falta de bolas na rede ser de todo o elenco.

O "As" ainda diz que o craque de 37 anos não pretende deixar o Manchester United, uma vez que estaria vivendo feliz na cidade com sua família. Porém, o clube precisaria resolver o futuro de Rangnick - que foi contratado como técnico interino até o fim da temporada, para depois se tornar consultar técnico, com vínculo de dois anos.

Depois de um começo animador no comando do time, Ralf Rangnick se tornou alvo de críticas devido às más atuações do United, que vem acumulando tropeços nos últimos jogos. Desde que chegou, o alemão acumula seis vitórias e seis empates no comando da equipe, além de uma derrota. O time marcou 17 gols e levou 10 nesse período.

O United empatou suas últimas três partidas, incluindo o duelo na quarta rodada da Copa da Inglaterra, contra o Middlesbrough, quando foi eliminado nos pênaltis. Na Premier League, a equipe ficou para trás em uma sonhada disputa de título está na quinta colocação, tendo foco hoje em garantir uma vaga na próxima Champions.

A única chance do clube de levar um título na temporada, aliás, agora se concentra no torneio europeu. Depois de uma fase de grupos conturbada, o time conseguiu avançar às oitavas de final como líder graças aos gols decisivos de Cristiano Ronaldo. O adversário na próxima fase será o Atlético de Madrid, e o jogo de ida será realizado nas semana que vem.

Globo Esporte