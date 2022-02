Luan adota postura reclusa por foco em recuperação no São Paulo

O são-paulino (a) que entrar nas redes sociais do volante Luan vai se surpreender. O volante limitou a própria conta do Instagram a apenas um vídeo e tirou a foto de apresentação da conta. A atitude faz parte de uma mudança de postura adotada pelo jogador, em meio a um longo processo de recuperação no São Paulo.

O afastamento das redes sociais vem depois de uma autoavaliação. Luan queria focar ainda mais na própria recuperação e julgou que abusava do tempo nas redes sociais, ainda mais diante de uma fase complicada na carreira. Ele não atua desde 11 de outubro de 2021, no empate sem gols com o Cuiabá.

O processo de "detox" das redes se amplia para reforçar a preparação do dia a dia e aproximar o volante da estreia no São Paulo sob o comando de Rogério Ceni. Luan é tratado como um jogador de característica única dentro do elenco atual.

Luan sofreu uma rara lesão muscular em outubro do ano passado, no primeiro treino comandado pelo ex-goleiro. Desde então, o novo camisa 8 Tricolor foi relacionado apenas para o jogo contra o América-MG, na rodada final do Brasileiro.

Sem entrar em campo na despedida da Série A de 2021, Luan retornou ao São Paulo com dores musculares no mesmo lugar da lesão sofrida no ano passado.

Em 2021, o volante contava com um personal trainer, com quem cuidava da parte física nos momentos em que não estava no CT.

Já nesta temporada, Luan tem trabalhado em dois períodos nas últimas semanas, além de realizar um trabalho físico por fora, sempre quando possui um espaço na agenda.

A estratégia tem dado certo. Luan tem evoluído e está mais animado com a proximidade do retorno. O jogador, na última sexta-feira, participou do primeiro treino com bola ao lado do elenco em 2022.

Há uma expectativa de que Luan, assim como Luciano, possa ganhar mais minutos de trabalho com o elenco na semana que vem, depois do clássico de domingo contra o Santos.

Tanto Luan quanto Luciano ainda se encontram em trabalho de pré-temporada, focando na preparação física para estrearem na temporada. Os dois são considerados atletas fundamentais e são sérios candidatos a rapidamente conquistarem espaço na equipe titular de Rogério Ceni.

