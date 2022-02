Diretor do Ajax deixa cargo após relatos de assédio contra mulheres: "Estou envergonhado"

O ex-jogador Marc Overmars deixou neste domingo seu cargo como diretor de futebol do Ajax. A decisão aconteceu após relatos de assédio do dirigente sobre mulheres que trabalhavam no clube.

Em comunicado feito pelo Ajax, o clube revela que "uma série de mensagens inapropriadas enviadas a diversas colegas mulheres durante um extenso período de tempo está na base da decisão de Overmars de deixar o clube".

- Eu estou envergonhado. Na última semana, fui confrontado com relatos sobre meu comportamento e como isso chegou aos outros. Infelizmente, não percebi que estava cruzando uma linha com isso, mas isso foi tornado claro para mim nos dias recentes - afirmou Overmars ao site oficial do Ajax.

- Eu de repente senti uma enorme pressão. Peço desculpas. Certamente, para alguém na minha posição, este comportamento é inaceitável. Eu agora vejo isso também, mas é tarde mais. Não vejo outra opção a não ser deixar o Ajax. Isso também tem um grande impacto na minha situação privada. Por isso peço a todos que deixam a mim e minha família sozinhos - completou.

Overmars era diretor de futebol do Ajax desde 2012. Ele havia sido eleito para um novo mandato que se encerraria em junho de 2026.

Presidente da diretoria supervisora do Ajax, Leen Meijaard explicou a decisão:

- Esta é uma situação dramática para todos envolvidos. É devastador para as mulheres que tiveram que lidar com o comportamento. Quando soubemos disso, agimos imediatamente, deliberando com cuidado e pesando a melhor coisa a se fazer. Marc é provavelmente o melhor diretor de futebol que o Ajax teve, mas, infelizmente, ele passou do limite. Ele reconheceu que não havia como continuar como diretor.

Overmars, de 48 anos, jogou no Ajax de 1992 a 1997, antes de sair para defender o Arsenal e o Barcelona. Ele também jogou na seleção holandesa e disputou as Copas do Mundo de 1994 e 1998.

