Intelbras anuncia patrocínio à Stock Car por toda a temporada

A Intelbras, empresa brasileira desenvolvedora de tecnologias com mais de 45 anos de história, anuncia o patrocínio da Stock Car Pro Series para toda a temporada 2022. A ação vem para consolidar uma parceria muito positiva, que teve início no ano passado, quando as duas partes firmaram um contrato de menor duração. Sendo assim, soluções tecnológicas da empresa, como os switches gerenciáveis, as catracas para o controle de entrada e saída do público e o sistema de CFTV, estarão presentes em todas as corridas da temporada, levando inteligência artificial (IA), reconhecimento facial, mais eficiência e segurança à competição.

“Um dos desafios que se apresentam este ano para a Stock é avançar também no quesito tecnologia. Sob essa ótica, ter uma empresa especialista como a Intelbras, que nos apoia não apenas como patrocinadora, mas também aplicando a tecnologia presente em produtos líderes em seus mercados de atuação, é de grande importância. E é esse pacote que temos com a Intelbras que nos ajuda a dar mais visibilidade ao evento, mais transparência aos processos e maior precisão às diversas etapas que compõem evento complexo que é a Stock Car – reconhecida como um dos campeonatos mais sofisticados do mundo”, comenta Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car Pro Series.

Reconhecimento facial

A parceria tecnológica com a Stock Car Pro Series, que teve início em 2021, foi ampliada para esta temporada. Além do sistema Stock Smart Track, que monitora a pista com câmeras de inteligência artificial, o controle de acesso de todos que ingressarem no autódromo será realizado através de catracas com reconhecimento facial da Intelbras, o que vai proporcionar mais agilidade e segurança ao evento.

“As soluções tecnológicas da Intelbras se adaptam a diferentes cenários, atendendo às necessidades de cada projeto. No caso da Stock Car Pro Series, a inteligência artificial que estamos levando ao evento proporcionará que o público acompanhe a competição de ponta a ponta. Não é apenas uma ação de patrocínio, mas também de inovação”, afirma Susana Brockveld, diretora de marketing da Intelbras. “É com muita alegria que anunciamos o patrocínio da temporada 2022; ações como essa são exemplos claros de nosso comprometimento com o esporte brasileiro e da preocupação da empresa em oferecer o que há de mais tecnológico ao país”, complementa a executiva.