Olimpíadas de Inverno: Time Brasil tem 2º caso de covid na China

O Time Brasil registrou nesta terça-feira o segundo caso de coronavírus nas Olimpíadas de Inverno. Michel Macedo, do esqui alpino, testou positivo para covid na chegada a Pequim. O atleta de 23 anos está em isolamento e assintomático. No fim de janeiro, Erick Vianna, do bobsled, também testou positivo na chegada à China, mas já está apto a competir na próxima semana.

Único representante do Brasil no esqui alpino, Michel está indo para sua segunda participação nos Jogos de Inverno - competiu em PyeongChang 2018. Ele ainda pode disputar as provas de slalom e slalom gigante de Pequim a partir de domingo. Para isso, precisa testar negativo duas vezes em um intervalo de 24 horas.

Confira a nota do Comitê Olímpico do Brasil

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que o atleta Michel Macedo, do esqui alpino, apresentou resultado positivo para Covid-19 em exame realizado nesta terça, 8, no aeroporto de Pequim. O teste foi repetido confirmando o resultado anterior. Michel se encontra assintomático e deverá ser transferido para um hotel, onde ficará isolado em um quarto, cumprindo os protocolos estabelecidos pelo Comitê Organizador Pequim 2022. O atleta está sob supervisão direta do departamento médico do COB e das autoridades de saúde locais. Assim permanecerá até apresentar dois testes negativos consecutivos em um espaço de 24h.

