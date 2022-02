Jornal: Manchester United vê erro em contratação de Cristiano Ronaldo e não fará força para segurar craque

O reencontro entre Cristiano Ronaldo e Manchester United pode ter o fim antecipado após uma temporada. De acordo com o jornal "Mirror", o clube inglês vê como um erro a contratação do veterano atacante e não irá se opor caso o português peça para sair na próxima janela de transferências.

Segundo a publicação, Cristiano Ronaldo não vai querer permanecer no United caso o time não se classifique para a próxima Liga dos Campeões. A diretoria não fará força para segurá-lo, caso ele deixe claro que quer sair.

O clube acredita que cometeu um erro de avaliação na contratação e foi levado por questões comerciais e pela determinação de impedir Cristiano Ronaldo de fechar com o rival Manchester City.

Polêmicas com Rangnick e Maguire

Para contratar Cristiano Ronaldo, o Manchester United pagou 13 milhões de libras (cerca de R$ 90 milhões) à Juventus. O português recebe o maior salário de toda a Premier League: cerca de 2 milhões de libras por mês (aproximadamente R$ 14 milhões na cotação atual). Seu contrato vai até junho de 2023.

Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Manchester United na temporada, com 15 gols, mas não é unanimidade no clube. A imprensa inglesa já relatou problemas de relacionamento do jogador com o atual técnico, Ralf Rangnick, e também uma disputa pela braçadeira de capitão como zagueiro Maguire.

O Manchester United ocupa atualmente a quarta posição do Campeonato Inglês, com 46 pontos. Esta colocação garante ao time a participação na próxima edição da Liga dos Campeões.

Globo Esporte