Tite revela que deixa Seleção depois da Copa e lamenta não ter adversário europeu: "Não há possibilidade"

O técnico da seleção brasileira masculina, Tite, participou na manhã desta sexta-feira do "Redação sportv", com Marcelo Barreto, Tim Vickery e Charles Gavin. Em ano de Copa do Mundo, entre novembro e dezembro no Catar, o treinador deu a primeira entrevista presencial desde o início da pandemia e destacou, em primeiro lugar, o incentivo ao drible em orientação aos seus jogadores.

- Existe um passe, uma finta que você olha para o lado e mostra desprezo ao adversário. Nós sabemos disso. Por isso, a orientação é: faça, sim! Mas vá para o gol - disse.

O treinador revelou que deixa a seleção brasileira depois da Copa do Mundo do Catar.

- Vou até o fim do Mundial. Não tenho por que mentir aqui - contou.

Multicampeão em clubes e com títulos com a seleção brasileira na bagagem, o treinador disse o que falta na estante de troféus: a conquista da Copa do Mundo.

- Não quero vencer de qualquer forma. Venci tudo na minha carreira, só me falta o Mundial - disse.

O treinador também lamentou, uma vez mais, a ausência de confronto com adversários europeus. Havia expectativa de confronto com a Inglaterra, mas Tite disse que não acredita no duelo.

- Gostaríamos, mas não há possibilidade - afirmou Tite, que ainda se manifestou contrariamente à realização de duas partidas contra a Argentina - a suspensa das Eliminatórias e o amistoso previsto em contrato comercial.

- É contraproducente. Não vai trazer benefício algum para nós.

