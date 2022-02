Yaremchuk é ovacionado por torcida, e Benfica vence com duas assistências de Gilberto

Foto: EFE





O domingo foi de emoção na vitória do Benfica por 3 a 0 sobre o Vitória de Guimarães. O atacante ucraniano Yaremchuk foi ovacionado pelos torcedores ao entrar em campo aos 15 minutos do segundo tempo.

Yaremchuk já havia se manifestado contra a invasão russa a seu país em duelo pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira. Ao fazer um gol no empate com o Ajax, ele mostrou uma camisa com um símbolo nacional da Ucrânia.

- Queria apoiar o meu país. Tenho pensado muito nisso e tenho medo dessa situação. Quero apoiar um pouco o meu país. O clube está me apoiando, falou comigo e quis fazer de tudo para me ajudar - disse Yaremchuk após a partida contra o Ajax.

A partida teve ainda diversas manifestações contra a guerra. Nas arquibancadas foi possível ver bandeiras da Ucrânia e pedidos de paz. Os jogadores do Benfica entraram em campo com uma braçadeira nas cores da bandeira ucraniana.

Gilberto dá duas assistências

Em campo, destaque para o atacante Darwin Núñez, autor de dois gols - Gonçalo Ramos completou o placar. Quem também teve boa atuação foi o lateral-direito Gilberto, que interessa ao Botafogo. Ele deu duas assistências na partida.

- Foi uma vitória importante para nós, que diminuiu nossa diferença em relação ao segundo colocado, então fico feliz por ter conseguido contribuir na construção do placar com essas duas assistências. Agora é continuar o trabalho forte, já que ainda temos muito pela frente na temporada - disse Gilberto após a partida.

O Benfica segue na terceira posição do Campeonato Português, com 54 pontos, quatro a menos que o Sporting, que está em segundo lugar.

