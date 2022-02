Jaqueline Mourão, de 46 anos, encerra 8ª Olimpíada e deixa futuro em aberto

(Foto: Alexandre Castello Branco/COB)





Aos 46 anos, Jaqueline Mourão deixa Pequim com um sorriso no rosto. Apesar da desclassificação no sprint por equipes do esqui cross-country, a veterana vê a participação na oitava participação olímpica como positiva pela quebra de uma série de barreiras. Nesta reflexão, também deixou o futuro em aberto. Será que teremos uma cinquentona nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, em 2026?

- Eu não sei se foi a última (participação olímpica), sinceramente. Quero ver um ano após o outro. Quero ajudar o Brasil pelo menos a classificar para Cortina. A gente precisa de pontos, então quanto mais atletas melhor. Vou levar dessa Olimpíada toda minha história. Acho que chegar, fazer história novamente pelo meu país, ser porta-bandeira novamente, ter o reconhecimento do nosso público – disse, em entrevista ao sportv2.

Jaque começou seu percurso olímpico em Atenas 2004, quando se tornou a primeira brasileira a disputar o mountain bike nos Jogos. Depois participou dos Jogos de Verão em Pequim 2008 e Tóquio 2020 (Verão), além das edições de Turim 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018 de Inverno.

Em Pequim 2022, Jaque deixou para trás o velejador Robert Scheidt, a jogadora de futebol Formiga e o cavaleiro Rodrigo Pessoa, todos com sete participações olímpicas de Verão. Foi a 82ª nos 10km estilo clássico e a 84ª no sprint livre. Pela primeira vez compartilhou a representação do Brasil no esqui cross country com uma compatriota, Eduarda Ribera, convocada às pressas após Bruna Moura sofrer um acidente antes de viajar para a China.

A presença de Duda permitiu que o Brasil participasse de uma prova por equipes do esqui pela primeira vez na história dos Jogos. O país acabou desclassificado do sprint por equipes feminino por ter sido alcançado pelos líderes pouco antes de iniciar a quinta volta. Mesmo assim, Jaque viu com otimismo esta estreia e o processo de renovação. Duda tem 17 anos. Bruna, que tinha sido convocada inicialmente, tem 27.

- Vou levar esse sentimento de que valeu a pena lutar tanto para estar aqui e tenho certeza de que o futuro vai ser brilhante - disse Jaque.

Globo Esporte