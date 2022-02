Olimpíadas de Inverno: Brasil escorrega na largada e se atrapalha em treino do bobsled

O bobsled do Brasil está na reta final de treinamento para a estreia nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, na próxima segunda-feira. A dupla brasileira, que fez quatro descidas oficiais quinta e sexta, teve problemas em uma delas. Na largada da última bateria, nesta sexta, Edson Martins escorregou, caiu, mas conseguiu se recuperar depois, entrar no trenó e completar a descida. Veja o vídeo a seguir!

Edson Martins estava empurrando o trenó na largada da quarta descida de treinamento quando derrapou no gelo. O atleta escorregou duas vezes até conseguir se estabilizar e entrar no trenó, logo atrás do piloto Edson Bindilatti. Depois do susto, eles completaram o percurso, em 1m06s15.

Nas descidas anteriores, a dupla brasileira conseguiu tempos melhores. A melhor foi logo a primeira, com 1m01s02, 24º melhor tempo entre todas as duplas. Depois, o Brasil fez 1m01s50e 1m01s41. A estreia da dupla será na manhã da próxima segunda feira. O país ainda competirá na prova por equipe.

Em PyeongChang, em 2018, o Brasil conseguiu a melhor classificação da história do país, terminando o 4-man na 23ª colocação.

Globo Esporte