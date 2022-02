Rio Open confirma desistência de Del Potro após despedida emocionada na Argentina

No fim de janeiro, Del Potro anunciou que disputaria o Rio Open pela primeira vez. Dias depois, porém, se emocionou no ATP 250 de Buenos Aires no que seria sua despedida do tênis. Nesta sexta-feira, a organização do torneio brasileiro se pronunciou oficialmente sobre o impasse, confirmando a desistência do argentino.

- Juan Martin Del Potro infelizmente não disputará o Rio Open. Sempre foi um sonho tê-lo com a gente e chegamos muito perto de poder realiza-lo. Desejamos muito sucesso no futuro e saiba que as portas do Rio Open sempre estarão abertas para você @delpotrojuan – diz a mensagem publicada nas redes sociais do evento.

Del Potro viveu no Rio de Janeiro um dos momentos mais especiais de sua carreira, sendo vice-campeão olímpico dos Jogos de 2016. Ele também tem como grandes conquistas um bronze em Londres 2012 e o título do US Open de 2009.

Conhecido pela raça em quadra, o argentino sofreu muito com graves lesões. Estava sem jogar desde junho 2019 devido a uma fratura no joelho direito. No início de 2021 ele passou pela quarta cirurgia no local. No ATP de Buenos Aires, despediu-se do esporte na rodada de estreia, derrotado pelo compatriota Federico Delbonis por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3

Globo Esporte