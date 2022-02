Guerra na Ucrânia: Manchester United anuncia rescisão de contrato com companhia aérea russa

O Manchester United emitiu uma nota oficial anunciando a rescisão de contrato de patrocínio com a Aeroflot, empresa aérea russa que tem o governo do país como acionista majoritário.

Na última quinta, a companhia foi proibida realizar voos para o Reino Unido horas depois do início da invasão à Ucrânia como uma das sansões de Boris Johnson à Rússia.

A Aeroflot patrocinava o Manchester United desde 2013, quando substituiu a Turkish Airlines como parceira aérea do clube de Old Trafford. O contrato, que foi renovado em 2017, era de 40 milhões de euros (R$ 231 milhões) e era válido até 2023.

O Manchester United seguiu o exemplo do Schalke 04, que também fez atitude similar com um patrocinador russo.

"Devido aos recentes eventos, nós decidimos retirar o patrocínio da Aeroflot. Compartilhamos as preocupações dos nossos torcedores ao redor do mundo e oferecemos nossa simpatia aos afetados", diz a nota oficial do clube.

Globo Esporte