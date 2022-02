Grupo Açotubo renova patrocínio com Julio Campos para temporada Stock Car 2022

O Grupo Açotubo, reconhecido pelo portfólio de soluções e serviços no ramo siderúrgico, anunciou a renovação do patrocínio ao piloto Julio Campos, da equipe Lubrax Podium. Com isso, a empresa reforça a parceria iniciada no ano passado, e que agora segue para todas as etapas da temporada 2022 da Stock Car, com início marcado para o dia 13 de fevereiro (domingo), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O Grupo fez sua estreia no maior campeonato de automobilismo do país no início de 2021, estampando o logo da empresa nas laterais traseiras do carro, no uniforme do piloto e em ações nas redes sociais. Além do patrocínio e da exposição da marca, a empresa busca conectar colaboradores e clientes por meio de experiências com o esporte.

“Foi um ano bastante desafiador, com uma nova estrutura de equipe. Trabalhamos muito para que os resultados aparecessem e, nas últimas etapas, eles vieram com pódio e boas colocações. Agradeço o apoio da Açotubo nessa temporada e é um prazer renovar nossa parceria em 2022” afirma Julio Campos.

De acordo com o Vinicius Bassi, Gerente Executivo de Marketing da Açotubo, este ano, o Grupo está trabalhando com ênfase ainda maior o tema saúde e bem-estar com seus colaboradores. Por isso, a continuidade do patrocínio vai ao encontro do incentivo à prática de esportes.

“Com a promoção do esporte e da cultura como parte das nossas direrizes institucionais, após este primeiro ano juntos, confirmamos o que tínhamos em mente, pois, ao acompanharmos de perto o dia a dia do piloto Julio, vimos que tem muito a ver com o da nossa organização. Afinal, em ambos os casos, é preciso ter dedicação, esforço, garra e foco nos objetivos”, complementa Vinicius.

Encerramento da temporada 2021

Júlio Campos passou muito perto do pódio na etapa de encerramento da temporada 2021 da Stock Car, disputada no dia 12 dezembro no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O piloto Lubrax | Podium Stock Car Team largou na oitava posição e terminou na quarta colocação na primeira corrida do dia, o que reforçou a ascensão e competitividade mostradas por ele e sua equipe na reta final do campeonato.

Campos avaliou que poderia ter tido um resultado ainda melhor na primeira prova, quando um pedaço da carenagem insistia em se soltar de seu Chevrolet Cruze #4, após um toque com um adversário logo no início da prova. "A primeira corrida foi legal, foi um bom resultado o quarto lugar. O pit stop demorou um pouquinho. Não fosse isso, poderíamos até ter chegado ao pódio", analisou.

Na segunda prova, no entanto, o curitibano não teve a mesma sorte: um incidente logo na primeira volta, entre a Descida do Lago e o Laranjinha, frustrou qualquer possibilidade de encerrar a temporada no pódio.

"Na segunda corrida, fui jogado para fora, o que me tirou qualquer chance de um bom resultado. Em fevereiro tem mais e vamos com tudo em busca de uma temporada melhor", concluiu.