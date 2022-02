Olimpíadas de Inverno: franceses levam ouro que escapou em 2018 por problema no figurino

Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron se abraçaram e esperaram de mãos dadas o anúncio da nota que fechou a competição da dança no gelo das Olimpíadas de Inverno, nesta segunda-feira. Os franceses explodiram em alegria ao receber 226,98 pontos. Novo recorde mundial na patinação artística! Depois de ficarem com uma prata nos Jogos de PyeongChang por causa de um problema no figurino, o ouro não escapou em Pequim. A França enfim é campeã olímpica.

Na Coreia do Sul, a dupla francesa perdeu alguns pontos no programa curto por uma falha no figurino de Gabriella, que deixou o seio da patinadora à mostra. Ela saiu do rinque chorando, dizendo que o incidente foi seu "pior pesadelo". Ainda assim, a dupla ficou com prata, menos de um ponto atrás dos canadenses Tessa Virtue e Scott Moir.

Os franceses conquistaram o tetra do Mundial e o penta do Europeu no caminho para o recorde mundial de 226,98 pontos de Pequim, embalado com o tango Elegie de Gabriel Faure no programa livre.

Uma vida juntos

O ouro de Pequim coroou o trabalho de uma vida juntos. Os dois tinham apenas nove anos de idade quando começaram a treinar juntos em Clermont-Ferrand, na França, sob o olhar atento de Catherine, mãe de Gabriella. Já são 17 anos de uma parceria que vai além do rinque. Gabriella apoio Guillaume quando no ano passado ele saiu do armário e se declarou gay como forma de contribuir para a luta contra a homofobia.

Em 2014, eles se mudaram para Montreal, no Canadá, para serem treinados por Romain Haguenauer, referência na modalidade. A mudança foi fundamental para o crescimento da dupla, agora campeã olímpica.

Globo Esporte