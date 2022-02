Decidido por saída de Enderson, Botafogo tem negociações avançadas com português Luís Castro

Decidido a não continuar com Enderson Moreira, o Botafogo negocia com o português Luís Castro para o cargo de técnico. As conversas estão avançadas e o clube pretende anunciar o novo treinador até o fim da próxima semana. Luís Castro é o favorito para o cargo e agrada à equipe do investidor americano.

A primeira missão do novo diretor de futebol, André Mazzuco, será acertar a demissão de Enderson e os detalhes do possível acerto com o português. A intenção de resolver o quanto antes a questão do novo treinador também passa pelos reforços que o clube deseja anunciar nos próximos dias.

Luís Castro atualmente é técnico do Al Duhail, do Catar, e tem multa rescisória de menos de 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões). Entre outros clubes, tem passagem por Shakhtar Donetsk e Porto. Ele ficou 10 anos no clube português, onde teve reconhecido trabalho nas divisões de base. Foi esse fator justamente o que mais pesou no investida do Botafogo pelo português. O interesse do clube pelo técnico foi noticiado inicialmente pelo site "Goal".

Um dos entraves pode ser o alto salário que o treinador e sua comissão técnica buscam. A intenção de Castro é que ele e os auxiliares recebam entre 3 e 3,5 milhões de euros (R$ 17,8 e R$ 20,7 milhões na cotação atual) ao ano.

Luís Castro também despertou o interesse de outras equipes brasileiras. Em janeiro, o português foi cotado para assumir o Atlético-MG, que optou por assinar com "Turco" Mohamed. Nos últimos dias, também foi oferecido ao Corinthians por intermediários.

Além do desempenho na base do Porto, Castro se destacou também ao conquistar o Campeonato Ucraniano com o Shakhtar em 2019/2020 e venceu o Real Madrid em duas partidas na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2020. Recentemente, teve o nome cotado para assumir o Benfica pela imprensa portuguesa.

Na entrevista coletiva depois da primeira derrota do Botafogo este ano - 2 a 1 para o Fluminense, na quinta-feira -, Enderson Moreira foi perguntado sobre a possibilidade de sua saída, conforme o apresentador André Rizek havia informado no "Seleção sportv". Segundo o técnico, a afirmação do jornalista o pegou de surpresa e disse que não havia sido informado de nada. Veja no vídeo abaixo.

Na quinta-feira à noite, logo depois do clássico diante do Fluminense, John Textor anunciou as primeiras mudanças no departamento de futebol do Botafogo. Ex-Vasco, Cruzeiro e Santos, André Mazzuco é o novo diretor de futebol do clube, no lugar de Eduardo Freeland, que será remanejado para a base. Textor também informou o acerto com Alessandro Brito, ex-Atlético-MG, novo responsável pela área de mercado do clube.

Globo Esporte