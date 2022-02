Real Madrid fecha acordo preferencial com representantes de Haaland, segundo jornal

(Foto: Sascha Steinbach/EFE)





Uma reunião entre dirigentes do Real Madrid e representantes de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, selou um acordo de preferência do clube espanhol numa futura transferência do craque, segundo o jornal "Sport". Desta forma, o time madrilenho larga na frente na disputa pela contratação do norueguês, que, entre outros clubes, é pretendido pelo Barcelona.

Conforme divulgado pelo "Sport", além dos membros da direção do Real Madrid, estavam no encontro, em Mônaco, na França, o pai do jogador, Alf-Inge Haaland, e a advogada brasileira Rafaela Pimenta, que é "braço direito" de Mino Raiola, agente do centroavante, que não esteve presente por conta de um problema de saúde.

As tratativas começaram após viagem dos dirigentes do Real Madrid a Mônaco para sondar a contratação do meio-campista francês Aurélien Tchouameni, que atua no clube da cidade. A partir daí, os executivos do Real entraram em contato com a advogada e o pai do jogador para fechar o acordo, que bloqueia as negociações que poderiam ser realizadas com outras equipes interessadas em sua contratação.

A conclusão da operação dependerá da vontade do jogador. Se ele decidir deixar o Borussia no fim da atual temporada, o Real Madrid será forçado a contratá-lo de imediato.

Benzema tem contrato até 2023 e, além do experiente francês, e o brasileiro Vini Jr, o clube merengue pode ainda contar, a partir do meio do ano, com Kylian Mbappé, que já declarou interesse de ventir branco e recusou duas vezes a renovação de contrato com o PSG.

Globo Esporte