Santos anuncia argentino Fabián Bustos como novo técnico

O Santos anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do argentino Fabián Bustos como o novo técnico. O treinador, de 52 anos, estava no Barcelona de Guayaquil, do Equador, e acertou com o Peixe até o fim de 2023.

- A proposta é sempre trazer um treinador que seja vencedor, que busque títulos. Junto com o Departamento de Futebol, buscamos a melhor opção do mercado. Que ele faça um grande trabalho. Bem-vindo Fabian Bustos - disse o presidente Andres Rueda.

O novo comandante chega com a missão de resgatar a identidade do time em campo. Segundo o executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, o treinador escolhido precisa trabalhar com o "DNA ofensivo" do clube.

Com o acerto com o Santos, Fabián Bustos realiza um dos principais objetivos da carreira, que era trabalhar no Brasil, avaliado por ele como o melhor mercado dentro da América do Sul.

Carreira e estilo de jogo

Apesar de argentino, Bustos só trabalhou como técnico no Equador. O primeiro time da carreira foi o Manta FC. Depois, passou também por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará, Delfín e Barcelona de Guayaquil.

Os trabalhos de mais destaque de Fabián Bustos foram no Delfín, de 2016 a 2019, e no Barcelona, de 2020 até a provável ida ao Santos. O treinador é, inclusive, bicampeão da Liga Equatoriana, em 2020 e 2021, e no ano passado chegou com o clube às semifinais da Libertadores, perdendo para o Flamengo.

Segundo jornalistas que acompanham o futebol equatoriano, Bustos é um técnico que gosta de se adaptar aos seus adversários. No Barcelona de Guayaquil, chegou a jogar num 4-2-3-1 e num 4-4-2, mas nem sempre sendo ofensivo.

É de conhecimento geral no Equador que Fabián Bustos gosta de ser reativo quando joga contra equipes que ele considera que são melhores do que seu time. No Santos, a expectativa inicial depois da saída de Carille era por um treinador que recuperasse o DNA ofensivo do clube.

