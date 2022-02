Philippe Coutinho brilha com gol e duas assistências, mas Aston Villa cede empate ao Leeds no Inglês

O futebol de Philippe Coutinho está renascendo a cada nova partida pelo Aston Villa. Nesta quarta-feira, o brasileiro se destacou com um gol e duas assistências em seu terceiro jogo pela nova equipe, mas a comemoração não foi completa: depois de abrir 3 a 1 no primeiro tempo, o Villa cedeu o empate em 3 a 3 com o Leeds United, no Villa Park, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Os dois times estão no meio da tabela. O Villa, que teve outro brasileiro titular, o volante Douglas Luiz, é o 11º colocado, agora com 27 pontos. Também com dois brasileiros, os atacantes Raphinha e Rodrigo Moreno, naturalizado espanhol, o Leeds tem 23 pontos, em 15º lugar.

Em três jogos no novo clube, Coutinho já soma quatro participações em gols. Na estreia, contra o Manchester United, entrou no segundo tempo e marcou o gol do empate em 2 a 2. Além disso, embora não conte como assistência, foi desarmado na área na jogada do primeiro gol, de Ramsey.

Desde a chegada do brasileiro, o Villa ainda não perdeu. Depois do empate com o Manchester United, o time de Birmingham venceu o Everton fora de casa por 1 a 0, na primeira partida de Coutinho como titular.

Além do bom início no Villa, Coutinho também retomou seu protagonismo na seleção brasileira. Foi titular nos últimos dois jogos pelas Eliminatórias, as vitória sobre Equador (1 a 0) e Paraguai (4 a 0, com um gol dele).

Nesta quarta, Daniel James abriu o placar para o Leeds United aos nove minutos, mas Coutinho igualou aos 30, chutando da entrada da área sem chance para o goleiro Meslier. O Villa abriu vantagem em duas jogadas da dupla Coutinho-Jacob Ramsey: passe do brasileiro e gol do inglês, aos 38 e 43.

Mas o Leeds do técnico Marcelo Bielsa não se entregou. Descontou nos acréscimos do primeiro tempo, com Daniel James, e empatou aos 18 do segundo tempo, com um gol de Diego Llorente.

Globo Esporte