Olimpíadas de Inverno: trenó perde controle, vira, e ingleses ficam desolados em prova do bobsled

(Foto: Alex Pantling/Getty Images)





Um enorme susto marcou a terceira descida da prova de duplas do bobsled nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, nesta terça-feira. A dupla britânica Brad Hall e Nick Gleeson perdeu o controle do trenó no meio da descida e acabou virando. Mesmo com o trenó virado, no entanto, eles ainda conseguiram completar o percurso, mas saíram frustrados com o acidente e o tempo mais alto do que o planejado.

Durante os poucos minutos com o trenó ficou virado na pista, houve muito apreensão para ver se os dois atletas estavam vem. Mas, com ajuda da equipe de segurança da prova, o trenó foi desvirado, e os ingleses conseguiram deixar a pista bem, andando. Apesar do susto, Brad Hall e Nick Gleeson completaram a prova, terminando em 18º na bateria, e em 13º no somatório das três descidas. Com isso, a dupla se credenciou para a 4ª e decisiva descida.

Na classificação final, após as 4 descidas, a dupla inglesa terminou em 11º lugar. O pódio foi 100% alemão, com Francesco Friedrich/Thosten Margis, Johannes Lochner/Florian Bauer e Cristoph Hafer/Mathias Sommer, respectivamente.

O Brasil participou desta prova, mas também não conseguiu avançar na competição. O trenó pilotado por Edson Bindilatti com o parceiro Edson Martins completou a terceira descida na 29ª colocação, com 3min03s81 no somatório, novamente à frente apenas da Jamaica.

O Brasil ainda competirá no esporte no dia 19 de fevereiro no 4-men, prova na qual tem como meta ficar entre os 20 melhores para avançar à final, algo inédito no masculino. A melhor colocação dos homens até hoje foi o 23º lugar do 4-men nos Jogos de PyeongChang, em 2018. No feminino o Brasil tem como melhor colocação um 19º da dupla Fabiana Santos e Sally da Silva em Sochi 2014.

Globo Esporte