Corinthians vence Real Brasília, avança à final, e vai decidir Supercopa em casa

Campeão de tudo na temporada passada, o Corinthians começa 2022 com tudo novamente! Nesta quarta-feira, as comandadas de Arthur Elias bateram com facildade o Real Brasília, por 2 a 0, com gols de Jheniffer e Liana Salazar, em semifinal da Supercopa disputada na Arena Barueri. Chance de começar o ano com taça!

Melhor ranqueado da Confederação Brasileira de Futebol, o Corinthians tinha a possibilidade de decidir em casa qualquer que fosse seu adversário na final. E conseguiu a classificação. Agora, vai enfrentar o Grêmio, neste domingo, às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, com a presença do público. Chance de título inédito!

O jogo

O Corinthians dominou seu rival do começo ao fim, mas teve certa dificuldade para chegar ao primeiro gol. Rodando a bola de um lado para outro, o Timão bateu de frente com uma boa marcação do Real Brasília, muito mais eficiente sem a bola do que nas tentativas de sair do domínio corintiano. A partir da metade final do primerio tempo, o Corinthians passou a empilhar chances e marcou com Jheniffer. Com Tamires inspirada e funcionando bem pelos lados, o segundo gol veio logo no início da etapa final, com a colombiana Liana Salazar. Daí em diante, o Real Brasília pouco pôde fazer.

Um momento especial marcou a segunda etapa do Corinthians em Barueri. Tratou-se da estreia de Ellen, joven de 17 anos. A primeira jogadora oriunda das categorias de base do próprio Timão a estrear pelo time profissional. Apelidada de "Brabinha", ela já vinha em transição desde o ano passado e, finalmente, agora é uma das Brabas!

