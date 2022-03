Tuchel minimiza saída de Abramovich do comando do Chelsea: "Nada irá mudar para mim"

(Foto: Getty Images)





O afastamento de Roman Abramovich do comando do Chelsea não virou tema de preocupação para o técnico dos Blues, Thomas Tuchel. O alemão afirmou que, na prática, nada irá mudar em seu trabalho e reiterou seu bom relacionamento com a dupla que comanda o futebol do clube, Marina Granovskaia e Petr Cech.

- Eu acho que nada irá mudar para mim no dia a dia. Estou em contato próximo com Marina e Cech para comandar o time do Chelsea, para dar minha contribuição e meu máximo para vencer jogos de futebol. Isso não vai mudar com a notícia de ontem (sábado) - afirmou Tuchel, após a derrota do Chelsea na Copa da Liga Inglesa.

Abramovich anunciou no sábado que deixaria o comando do Chelsea para a fundação de caridade do clube. Ele, porém, segue como dono do clube e não cogita vendê-lo, de acordo com a imprensa inglesa.

A decisão de Abramovich veio após pressão da opinião pública inglesa por sua ligação com Vladimir Putin, presidente da Rússia, país que invadiu a Ucrânia na última semana.

Abramovich também foi denunciado no parlamento britânico pelo deputado Chris Bryant. O político pediu que o russo fosse removido do clube inglês, como parte das sanções contra a Rússia pela invasão.

Em entrevista ao jornal "The Guardian", Bryant disse acreditar que a decisão de Abramovich foi uma jogada para sair dos holofotes e evitar uma investigação na Inglaterra.

- Estou preocupado que isso seja um clássico ardil russo para se salvar de ser punido. Ele poderia evitar a si mesmo um monte de problema se condenasse Putin e sua invasão criminosa à Ucrânia - afirmou Bryant.

