Olimpíadas de Inverno coroam três mulheres da patinação nesta segunda

Vinte anos separam Kamila Valieva e Ireen Wüst. Mas nesta segunda-feira as duas se uniram como protagonistas de façanhas inéditas na patinação nas Olimpíadas de Inverno. Na artística, a russa tornou-se a primeira mulher a realizar um quad em competição, enquanto a holandesa, estrela da velocidade, tornou-se a primeira a conquistar ouro em provas individuais em cinco edições dos Jogos.

Outra patinadora a brilhar foi Arianna Fontana, na velocidade em pista curta. O maior feito foi no sábado, quando a italiana assumiu o posto de maior medalhista da história do esporte em Olimpíadas. Mas nesta segunda ela foi além e se sagrou bicampeã dos 500m, chegando a 10 pódios.

Valieva tem apenas 15 anos, mas é gente grande, gigante, na patinação artística. Nunca antes uma mulher tinha conseguido completar o quad, um salto com quatro giros no ar, em uma competição. Foi lá e fez logo dois. Ainda tentou um terceiro, desta vez sem sucesso. Não fez falta. Mesmo com a queda ficou mais de 30 pontos à frente da segunda colocada e deu à Rússia margem suficiente para conquistar o título por equipes.

Ireen Wüst tem 35 anos e uma estrada bem mais longa. Fez história pela consistência no mais alto nível. Quebrou o recorde olímpico dos 1.500m feminino para sagrar-se tricampeã da prova, o quinto ouro dela e a 12ª medalha em Olimpíadas. Nenhum atleta holandês, nenhum patinador de velocidade, nenhum atleta de verão ou de inverno de provas individuais, ao longo de cinco edições seguidas, conquistou tanto quanto ela.

A patinação de velocidade em pista curta também tem sua rainha. Arianna Fontana se recuperou de uma queda na primeira curva final dos 500m feminina e, feita a relargada, conseguiu uma ultrapassagem espetacular sobre Suzanne Schulting para sagrar-se bicampeã olímpica com o tempo de 42s48. Foi o 10º pódio da italiana, isolada como maior medalhista do esporte nos Jogos.

Fugindo por um minuto das competições, uma informação de treino. Mas um treino que deixou os brasileiros sonharem nesta madrugada. Nicole Silveira, do skeleton, é a esperança de melhor resultado do Time Brasil em Pequim. E nesta segunda-feira, em treinamento oficial, ela ficou em quinto na somatória de duas descidas na pista. Um desempenho animador para a competição, que começa na quinta-feira, dia 10 de fevereiro.

Quedas no esqui e na patinação em pista curta

No snowboard slopestyle, dia de festa para Max Parrot. Há três anos o canadense enfrentava sessões de quimioterapia. Nesta segunda-feira, sagrou-se campeão olímpico de uma das provas mais radicais do programa dos Jogos aos 27 anos.

Falando em radical, duas provas do esqui alpino distribuíram medalhas. No downhill masculino, ouro para o suíço Beat Feuz, com o francês Johan Clarey e o austríaco Matthias Mayer com prata e bronze, respectivamente. A prova estava agendada para domingo, mas foi transferida por causa das condições climáticas.

Ainda assim alguns competidores se deram mal. O alemão Dominik Schwaiger se chocou tão forte com a rede de proteção que precisou ser retirado de maca. O austríaco Daniel Hemetsberger deixou a prova sozinho, mas com o rosto ensanguentado após se chocar com um dos portões que delimitam o percurso.

Olimpíadas de Inverno: alemão Dominik Schwaiger sofre queda feia e é retirado de maca no esqui alpino

Entre as mulheres, o slalom gigante coroou a sueca Sara Hector. A italiana Federica Brignone ficou com a prata, enquanto a suíça Lara Gut-Behrami foi bronze.

A patinação de velocidade em pista curta também foi palco de acidentes, sobretudo nas quartas de final, tanto dos 500m feminino quanto dos 1.000m masculino.

Festival de quedas marca quartas-de-final da patinação de velocidade em pista curta

Outros resultados desta segunda:

Ren Ziwei é ouro nos 1.000m da patinação de velocidade em pista curta após desclassificação de Shaolin Liu.

Húngaro vence, mas sofre penalidades e chinês fica com o ouro nos 1000m de patinação de velocidade em pista curta

Denise Herrmann é ouro nos 15km feminino do biatlo.

Alemã Denise Herrmann conquista o ouro nos 15km individual do biatlo

Eslovênia é ouro no salto de esqui em equipe mista com 1001.5 pontos.

Eslovênia conquista o ouro no salto com esqui por equipes mistas

Noruega e Itália se classificam para a final das duplas mistas do curling. Noruegueses garantiram a vaga com vitória sobre a Grã-Bretanha por 6 a 5, enquanto os italianos surpreenderam a Suécia com um expressivo 8 a 1. A disputa por medalhas será nesta terça.



Globo Esporte