Moura Lacerda Dragons lança uniformes para a temporada 2022 de futebol americano

Único time de futebol americano em atividade em Ribeirão Preto (SP) e que disputa os principais campeonatos da modalidade no Brasil, o Moura Lacerda Dragons lançou, na última semana, seus uniformes para a temporada 2022: Treino Ataque, Treino Defesa, de Jogo 1, de Jogo 2, Comissão Técnica e Jersey (camiseta de torcedor). Também houve a apresentação dos planos de patrocínio e da tabela de jogos da SPFL (São Paulo Football League).

As cores predominantes – azul, vermelha e amarela – homenageiam a Instituição Universitária Moura Lacerda, principal parceiro da equipe, e o calor marcante de Ribeirão Preto. Os jogos dos Dragons serão contra Guarani (27/03), Corinthians (10/04), Jets (29/05 – o único da primeira fase em Ribeirão Preto), Rhynos (12/06) e Storms (26/06). O evento de lançamento foi transmitido pelo perfil do time no Facebook, a partir do Auditório “Ilka de Moura Lacerda”, na Sede do Moura Lacerda, nos Campos Elíseos, em Ribeirão Preto.

“A parceria com a equipe de futebol americano faz parte do planejamento do Moura Lacerda de estar cada vez mais perto do esporte e de atividades culturais que agreguem valor a sua marca e que tragam benefícios reais para a população”, afirmou Fernando Mello, coordenador de Comunicação Institucional e do Curso de Publicidade e Propaganda. Ele representou a instituição universitária no evento.

Challengers e Barões

O Moura Lacerda Dragons foi formado, no final de 2021, pela junção de duas equipes da cidade – Ribeirão Preto Challengers e Barões –, tornando-se o único time local e referência na região e no Estado de São Paulo. Com essa união, a equipe passou a ter sete diretorias, vários departamentos e mais de 65 jogadores.

O time Barões surgiu em 2013 com um grupo de jovens que tinha paixão pelo futebol americano. Nos primeiros anos, os organizadores focaram na estruturação da equipe. O primeiro jogo oficial só foi acontecer em 2016, contra o Diadema Diamonds.

O Ribeirão Preto Challengers foi criado em 2007 como uma equipe de flag football, variação do futebol americano com regras próprias e somente cinco jogadores em cada equipe. Com o crescimento do time, decidiu-se pela versão tradicional do esporte.

A parceria com o Moura Lacerda começou em 2016. Desde então a equipe treina e manda seus jogos no campo da Unidade II/Campus, na avenida Dr. Oscar de Moura Lacerda, no Jardim Jóquei Clube, em Ribeirão Preto.

O campo de grama da instituição de ensino foi preparado com a metragem oficial de 110x48m. Ele é o primeiro da modalidade em uma universidade no Brasil. Fora isso, também oferece iluminação com refletores LED e conta com o famoso “Y” do field goal do futebol americano.

O Ribeirão Preto Challengers, agora Moura Lacerda Dragons, foi campeão da Super Copa São Paulo em 2018 e campeão da Liga Nacional 2018, quando ficou 13 jogos invictos.