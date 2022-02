Suárez faz belo gol, e Atlético de Madrid vence Osasuna por 3 a 0 fora de casa no Espanhol

Depois de derrota em casa para o Levante, o Atlético de Madrid se recuperou e venceu bem neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Fora de casa, a equipe comandada por Diego Simeone fez 3 a 0 sobre o Osasuna com direito a belo gol de Luis Suárez.

João Félix abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Aos 14 da etapa final, o camisa 9 uruguaio viu o goleiro rival adiantado e bateu com precisão de longe, com o pé esquerdo, para ampliar. Perto do fim, Ángel Correa deu números finais.

Com lesão no tornozelo, Matheus Cunha desfalcou a equipe, que também não contou com De Paul, suspenso. O zagueiro Felipe substituiu Giménez na segunda etapa, e Renan Lodi ficou no banco de reservas.

O Atlético chegou a 42 pontos e tomou a quarta posição de forma provisória do Barcelona, que tem dois jogos a menos e joga neste domingo, contra o Valencia. O líder da competição é o Real Madrid, com 54.

Globo Esporte