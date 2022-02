Atenta ao padrão de consumo brasileiro, AmuletoBet lança Bolão 13

Atenta à maneira em que os brasileiros fazem suas apostas esportivas, a AmuletoBet lança o Bolão 13. A novidade é um avanço em relação a uma modalidade tradicional de apostas esportivas e muito marcada na história de apostas do público brasileiro, e já começa a premiar quem garante 10 acertos em rodadas que contam com 13 partidas selecionadas.

Revolucionário, o Bolão 13 apresenta duas vantagens significativas e que tornam a novidade da AmuletoBet ainda mais atraente: a variedade de estatísticas ofertadas e a possibilidade de mudar o palpite até cinco minutos antes da primeira partida de cada rodada.

Para Thomas Carvalhaes, Diretor Regional Brasil & LATAM, a criação do Bolão 13 leva em consideração o detalhe mais importante que uma marca pode oferecer ao seu público: adequar-se às tradições locais.

“A criação do Bolão 13 mostra todo o olhar da AmuletoBet em relação ao público brasileiro que atua no setor de apostas. O Bolão é algo comum à cultura brasileira. A maioria das pessoas já fizeram um Bolão e quem não fez certamente já ouviu falar ou conhece alguém que fez. Desta forma, com esse DNA de criar oportunidades que sejam familiares ao público brasileiro, lançamos o revolucionário Bolão 13”, afirmou.

Estatísticas

Em busca de auxiliar seu cliente na hora de dar seus palpites, a plataforma do Bolão 13 disponibiliza, no momento da confecção da aposta, uma gama de estatísticas como histórico de confrontos diretos e as posições dos clubes em seus respectivos campeonatos.

Entre os diversos números a respeito das 13 partidas selecionadas para compor o Bolão 13, a plataforma da AmuletoBet também disponibiliza como a comunidade está a apostar naquelas partidas.

Mudança no Palpite

Outra vantagem em relação a modalidades existentes fora do ambiente das casas de apostas é que o Bolão 13 permite mudanças nos palpites até cinco minutos antes de a rodada iniciar.

Ou seja: caso o artilheiro de um dos clubes sofra uma lesão de última hora, o usuário do Bolão 13 pode mudar sua aposta sem ser prejudicado pelo imprevisto.